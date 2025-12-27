Godoy Cruz puso en marcha el parque solar y ahorrará $100 millones al año en energía

De esta manera, la electricidad producida por el parque solar se traduce en una reducción concreta del gasto mensual. El mecanismo permite distribuir el beneficio en varias dependencias y optimizar el uso de la energía renovable dentro del sistema eléctrico existente.

Parque Solar Godoy Cruz 3 Así se armaba en 2022 el parque solar de Godoy Cruz.

Ahorro energético para servicios municipales

Los 100 millones de pesos anuales que se dejarán de pagar en electricidad se aplicarán principalmente a cubrir consumos de edificios con alta demanda energética. Entre ellos se encuentran los polideportivos municipales, donde el gasto eléctrico está asociado a iluminación, climatización y sostenimiento de actividades barriales.

También se verán beneficiados jardines maternales, centros de salud y espacios culturales como el Espacio Arizu. En todos los casos, el ahorro permitirá abaratar costos de operatividad del sistema y garantizar servicios esenciales sin que el precio de las tarifas eléctricas impacte en el funcionamiento de las dependencias municipales.

Un municipio que intenta ser autosustentable

Parque Solar GC Vista aérea del Parque Solar de Godoy Cruz.

En su visita al parque solar de Godoy Cruz, el intendente Diego Costarelli destacó que la iniciativa apunta a transformar la energía renovable en una herramienta de gestión, capaz de generar ahorro y fortalecer servicios públicos. Sin embargo, el proyecto excede una obra puntual y apunta a la transición energética a nivel municipal.

Desde el municipio explicaron que producir parte de la energía que consume la comuna permite reducir la dependencia del sistema tradicional y planificar a largo plazo. La apuesta es que la generación de energía renovable también contribuya a una administración más eficiente de los recursos públicos.

Cuánta energía produce el parque solar de Godoy Cruz

El parque solar cuenta con más de 1.000 paneles bifaciales y una capacidad de generación cercana a los 964 mil kilovatios hora anuales. Más allá de los datos técnicos, el eje del proyecto es práctico: menos gasto en energía y más margen para implementar políticas públicas que le mejoren la vida a los vecinos.

Con esta puesta en marcha, lo que el municipio quiere conseguir es que la energía que produce se transforme en servicios para la comunidad.