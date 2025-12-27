El municipio de Godoy Cruz puso en funcionamiento su parque solar y ya comenzó a inyectar energía a la red eléctrica. El impacto de la iniciativa se volverá concreto y visible en un ahorro estimado de 100 millones de pesos en las facturas de la electricidad de distintas dependencias municipales.
Godoy Cruz puso en marcha el parque solar y ahorrará $100 millones al año en energía
La energía generada se inyecta a la red y se descuenta de las facturas de edificios públicos. El objetivo es avanzar hacia un municipio autosustentable
A través de un sistema de compensación, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz descontará el equivalente a la energía generada por el parque solar en consumos de polideportivos, jardines maternales, centros de salud y espacios culturales, entre otros edificios públicos.
Cómo funciona el sistema de compensación de energía
Desde el municipio de Godoy Cruz explicaron que el parque solar trabaja con un sistema denominado “punto de solo inyección”, que permite volcar la energía generada directamente a la red eléctrica. Esa energía no se consume en un único lugar, sino que se contabiliza y luego se descuenta de las facturas de distintos espacios municipales.
De esta manera, la electricidad producida por el parque solar se traduce en una reducción concreta del gasto mensual. El mecanismo permite distribuir el beneficio en varias dependencias y optimizar el uso de la energía renovable dentro del sistema eléctrico existente.
Ahorro energético para servicios municipales
Los 100 millones de pesos anuales que se dejarán de pagar en electricidad se aplicarán principalmente a cubrir consumos de edificios con alta demanda energética. Entre ellos se encuentran los polideportivos municipales, donde el gasto eléctrico está asociado a iluminación, climatización y sostenimiento de actividades barriales.
También se verán beneficiados jardines maternales, centros de salud y espacios culturales como el Espacio Arizu. En todos los casos, el ahorro permitirá abaratar costos de operatividad del sistema y garantizar servicios esenciales sin que el precio de las tarifas eléctricas impacte en el funcionamiento de las dependencias municipales.
Un municipio que intenta ser autosustentable
En su visita al parque solar de Godoy Cruz, el intendente Diego Costarelli destacó que la iniciativa apunta a transformar la energía renovable en una herramienta de gestión, capaz de generar ahorro y fortalecer servicios públicos. Sin embargo, el proyecto excede una obra puntual y apunta a la transición energética a nivel municipal.
Desde el municipio explicaron que producir parte de la energía que consume la comuna permite reducir la dependencia del sistema tradicional y planificar a largo plazo. La apuesta es que la generación de energía renovable también contribuya a una administración más eficiente de los recursos públicos.
Cuánta energía produce el parque solar de Godoy Cruz
El parque solar cuenta con más de 1.000 paneles bifaciales y una capacidad de generación cercana a los 964 mil kilovatios hora anuales. Más allá de los datos técnicos, el eje del proyecto es práctico: menos gasto en energía y más margen para implementar políticas públicas que le mejoren la vida a los vecinos.
Con esta puesta en marcha, lo que el municipio quiere conseguir es que la energía que produce se transforme en servicios para la comunidad.