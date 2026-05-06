Histórico canje: el Círculo Policial cambia predio del Parque por instalaciones en Godoy Cruz

Círculo Policial-Donación por ley.jpeg La donación de los terrenos fiscales al Círculo Policial data de 1951 por decisión del Gobierno.

La escritura de permuta firmada por las autoridades del Círculo Policial y los representantes del Grupo Cioffi fue presentada en la Justicia Civil, que en 2025 declaró abstracto el conflicto legal desatado por la presentación de la mutual policial Amuppol.

La permuta del Círculo Policial

Uno de los puntos del acuerdo establece que el inmueble recibido por el Círculo Policial está ubicado en Alsina 2645 de Godoy Cruz y que el mismo y todas las mejoras futuras (campo de deportes, sede social, etc.) quedan a favor de la Provincia de Mendoza "no pudiendo ser cedidos ni transferidos".

El Grupo Cioffi se quedó con el predio limitado por las calles Boulogne Sur Mer (Oeste), Lamadrid (Norte) y Pueyrredón (Sur) y el canal Jarillal (Este).

Las partes acordaron liberar al juzgado Civil de la necesidad de dictar una sentencia sobre el fondo del asunto ya que el escenario de conflicto había desaparecido.

Finalmente, la jueza Fabiana Martinelli validó el acuerdo.