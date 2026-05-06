El Círculo Policial entregó al Grupo Cioffi la histórica sede de avenida Boulogne Sur Mer 57, frente al Parque San Martín -construida sobre terrenos públicos- a cambio de un terreno situado en Godoy Cruz más la edificación, allí, de instalaciones deportivas y sociales con la condición de que todo quede a nombre del Estado provincial.
Histórico canje: el Círculo Policial cambia predio del Parque por instalaciones en Godoy Cruz
Tras la permuta con el Grupo Cioffi, las futuras instalaciones del Círculo Policial seguirán permaneciendo al Estado provincial, como ocurrió con el histórico predio de Boulogne Sur Mer
La operación de permuta fue avalada por la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado que, en 2023 había advertido acerca de la imposibilidad de la transferencia del predio del Círculo Policial por tratarse de un terreno donado por el Gobierno de Mendoza en 1951 para uso exclusivo de la institución.
Se concretó mediante una escritura complementaria que cambió la situación jurídica hasta volver abstracto al conflicto inicial.
La escritura de permuta firmada por las autoridades del Círculo Policial y los representantes del Grupo Cioffi fue presentada en la Justicia Civil, que en 2025 declaró abstracto el conflicto legal desatado por la presentación de la mutual policial Amuppol.
La permuta del Círculo Policial
Uno de los puntos del acuerdo establece que el inmueble recibido por el Círculo Policial está ubicado en Alsina 2645 de Godoy Cruz y que el mismo y todas las mejoras futuras (campo de deportes, sede social, etc.) quedan a favor de la Provincia de Mendoza "no pudiendo ser cedidos ni transferidos".
El Grupo Cioffi se quedó con el predio limitado por las calles Boulogne Sur Mer (Oeste), Lamadrid (Norte) y Pueyrredón (Sur) y el canal Jarillal (Este).
Las partes acordaron liberar al juzgado Civil de la necesidad de dictar una sentencia sobre el fondo del asunto ya que el escenario de conflicto había desaparecido.
Finalmente, la jueza Fabiana Martinelli validó el acuerdo.