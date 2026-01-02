Milei reordenó la inteligencia nacional por decreto y le dio nuevas facultades a la SIDE

La norma restituye a la SIDE como cabeza del sistema, crea dos “comunidades” de intercambio de datos, abre la puerta a apoyos de Fuerzas Armadas y fuerza pública, y permite capturas en flagrancia o por auxilio judicial.

Cristian Auguadra Cristian Auguadra es el secretario de Inteligencia de Estado de la Nación Argentina desde el 2 de diciembre de 2025.

Los principales cambios del decreto de Milei sobre inteligencia

Actividades encubiertas . El texto puntualiza: "Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. El dato ha despertado dudas en la oposición respecto a la forma en que se realizaría el monitoreo y control de gastos bajo esta modalidad.

. El texto puntualiza: "Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. El dato ha despertado dudas en la oposición respecto a la forma en que se realizaría el monitoreo y control de gastos bajo esta modalidad. Potencia a la SIDE . La Secretaría de Inteligencia de Estado conduce al Sistema de Inteligencia Nacional, con poder para requerir información a organismos estatales, coordinar con provincias y reportar al Congreso. Bajo la SIDE funcionarán el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y una Inspectoría General de control interno.

. La Secretaría de Inteligencia de Estado conduce al Sistema de Inteligencia Nacional, con poder para requerir información a organismos estatales, coordinar con provincias y reportar al Congreso. Bajo la SIDE funcionarán el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y una Inspectoría General de control interno. Nuevos ámbitos de intercambio . Se crean la Comunidad de Inteligencia y la Comunidad Informativa para compartir datos entre organismos nacionales y, mediante convenios, también con provincias y CABA.

. Se crean la Comunidad de Inteligencia y la Comunidad Informativa para compartir datos entre organismos nacionales y, mediante convenios, también con provincias y CABA. Apoyo militar y policial . La SIDE podrá solicitar apoyo técnico/logístico a Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad para tareas previstas en la ley, "con pedidos fundados".

. La SIDE podrá solicitar apoyo técnico/logístico a Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad para tareas previstas en la ley, "con pedidos fundados". Aprehensiones . Personal de inteligencia podrá aprehender personas solo ante requerimiento judicial o delitos en flagrancia, con aviso inmediato a la autoridad competente. El decreto especifica: "El personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes".

. Personal de inteligencia podrá aprehender personas solo ante requerimiento judicial o delitos en flagrancia, con aviso inmediato a la autoridad competente. El decreto especifica: "El personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes". Restricciones. La nueva norma detalla ciertas restricciones. En teoría, ningún organismo de inteligencia podrá cumplir funciones policiales o de investigación judicial o criminal, realizar tareas represivas ni poseer facultades compulsivas, con excepción de las necesarias para su actividad. Tampoco podrán producir inteligencia o contrainteligencia "sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales". Edificio de la ex SIDE

La inteligencia es uno de los sectores en los que Milei quiere introducir cambios profundos. Imagen ilustrativa.

Después de la novedad, se espera un intenso debate. Resta conocer, por ejemplo, cuáles serían los umbrales bajo los cuales se pediría el apoyo militar o policial para ayudar a los agentes de inteligencia.