El gobierno de Milei hizo cambios en la SIDE y designó a Cristian Auguadra

El gobierno señaló que “esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffert, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”.

Neiffert El ex titular de la SIDE respondía a Santiago Caputo.

“Con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”, sostuvo el comunicado.

Además, se destacó que “su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.

“El objetivo de la administración del Presidente Javier Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”, agregó el mensaje.

Y agregó: “La Secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”.