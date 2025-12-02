Llamaron a audiencia pública para actualizar lo que paga el Estado por el transporte público

Micros - Colectivos - zona Hospital Central Cada empresa del transporte público hizo su cálculo del aumento que debería tener el valor del kilómetro recorrido y ahora el EMOP analiza cuánto es lo que les pagará el Estado.

Ahora, con esos números sobre la mesa, el EMOP debe llamar a la audiencia pública que se hará el 29 de este mes a las 9 en la sala Vilma Rúpulo del Espacio Cultural Julio Le Parc, para analizar y darle transparencia a aquellos aumentos.

"Una vez que se define el costo del kilómetro recorrido, eso tiene un impacto en lo que definimos como tarifa técnica que es el costo total del pasaje de colectivo sin el subsidio que paga el Estado. Hoy esa tarifa técnica es de $2.950 para tener una referencia y el pasajero que paga el boleto plano sin descuentos abona sólo $1.200", explicó Luis Borrego, subsecretario de Transporte de la provincia.

La ley indica que la convocatoria a la audiencia pública deberá publicarse tres veces en el Boletín Oficial y tanto en este medio como en otros de la provincia, con un mínimo de quince días hábiles de anticipación.

Una tarifa que incide en el valor del boleto del micro y del Bicitran

Desde el EMOP advirtieron que esta actualización del valor del kilómetro recorrido que se les paga a las empresas, no supone un aumento inmediato del valor del boleto de micro.

"Hay que recordar que a fines de octubre se definió un aumento del boleto del transporte público urbano del 40%, que se aplicó en dos tramos: desde el 10 de noviembre pasó de $1.000 a $1.200, y desde el 1 de enero del 2026 regirá el otro aumento de $200 para que la tarifa plana y sin descuentos quede en $1.400 final con lo cual no estamos pensando en un aumento inmediato", repasó Borrego.

En la actualidad sólo el 40% de los usuarios del transporte público paga el total del valor del boleto de micro. El 60% restante tiene algún descuento o goza de gratuidad por pertenecer a alguno de los distintos grupos de beneficiarios.

Colectivos - Micros - Tarjeta SUBE - Tarifa - Boleto (2).jpg Desde el Gobierno aclararon que aunque el Estado avale un aumento en lo que paga a las empresas por kilómetro recorrido, eso no implica un aumento inmediato del boleto de micro que se actualizará el próximo 1 de enero a $1.400 la tarifa plana sin descuentos. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Sí admitieron que el aumento del valor del kilómetro recorrido incide como ya se dijo en el costo de la tarifa técnica y si esos valores se incrementaran más allá de lo previsto, el EMOP podría decidir una nueva actualización del costo del boleto, pero no está previsto que eso ocurra en los primeros meses de 2026.

De igual manera, también recordaron que si se incrementa el valor del boleto de micro, se actualiza en paralelo el costo del uso del Bicitran que toma aquella tarifa como base para el costo de una hora de uso de esas bicicletas del Estado.