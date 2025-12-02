6 nuevas reglas claves para 4.000 choferes de apps como Uber y Cabify

uber apps Mendoza actualizó la ley que regula el transporte en Uber y otras plataformas electrónicas.

Cambios clave que los choferes de Uber tienen que tener en cuenta desde hoy

Borrego explicó de manera sencilla cuáles son los cambios clave que introduce la normativa. “Hasta ahora, había un vacío legal respecto de la publicidad de las apps en los vehículos. No estaba prohibido específicamente que los autos no pudiesen identificarse como Uber, Cabify o cualquier servicio de plataforma electrónica. Con esta reforma, se prohíbe expresamente”, contó el funcionario sobre la primera modificación.

Puntualmente, un auto que circule como Uber no podrá tener, por ejemplo, un sticker en su puerta que lo identifique como tal.

El texto al respecto que se incorporó al articulado reza: “Abstenerse de realizar, por sí o por intermedio de terceros, toda forma de publicidad, en cualquier medio o soporte, que promueva, sugiera o incite al incumplimiento de la normativa vigente aplicable al servicio”.

uber publicidad prohibida Mendoza prohíbe la publicidad de Uber en los vehículos.

En un segundo cambio, la norma actualizada penaliza a las apps que den viajes a choferes que no están registrados en el EMOP.

Beneficios para los Uber eléctricos

Por otra parte, la norma suma una excepción a un artículo con el objetivo de beneficiar el ingreso de vehículos eléctricos al sistema de transporte a través de plataformas. “Es parte de un impulso gubernamental hacia la movilidad sostenible”, señaló Borrego.

“Si bien el costo de los vehículos se está equiparando, y el valor del combustible o energía que necesitan los autos para su uso también, es necesario que medien este tipo de impulsos de parte del Gobierno para fomentar la transición hacia la movilidad sostenible”, dice el funcionario.

Esto, en parte, porque aún no se da en Mendoza un vuelco masivo hacia este tipo de vehículos; dado que, si bien las ventajas del sistema son múltiples, como por ejemplo la baja tasa de problemas mecánicos, también necesita de disponibilidad de lugares de carga y de tiempo suficiente para la misma.

Auto eléctrico El Gobierno busca que se incorporen más autos eléctricos al sistema de transporte por apps como Uber.

La nueva norma establece una excepción que beneficia a los autos eléctricos: a diferencia de los que andan a nafta o a gas, los permisionarios de Uber que utilicen motores eléctricos pueden ser empresas y cada persona puede también tener más de un permiso.

3 facultades del EMOP y sanciones más duras para Uber, Cabify y otras apps

La nueva ley da la posibilidad de que las sanciones que establece el EMOP sean definitivas. “Si ante una pena, chofer o app quiere hacer un descargo administrativo, tiene que pagar la multa sí o sí”, contó Borrego.

Hasta ahora, se podía llegar a la instancia judicial sin pagar multas, por lo que las sanciones no terminaban siendo efectivas.

En ese afán por fortalecer al EMOP como organismo de control, la ley actualizada le permite al Ente pedir facturas a las plataformas electrónicas.

uber.jpg Por ley se establecieron nuevas reglas para Uber y otras aplicaciones.

“Es importante esta facultad porque el EMOP necesita recopilar información de costos y establecer parámetros para el servicio de transporte. Sin el acceso a los costos verdaderos –como la compra de neumáticos-, solo había una estimación de precios de mercado, lo que podía llevar a cálculos errados”, señaló Luis Borrego, desde el Gobierno provincial.

Un sexto cambio clave tiene que ver con el endurecimiento de sanciones para quienes reinciden en faltas. Al artículo 65 de la ley 9.086, se incorpora el inciso C que establece como causal de inhabilitación definitiva de la app “el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones establecidas” por la legislación vigente.

Todas estas modificaciones en el funcionamiento de apps como Uber “hacen que los controles puedan ser más efectivos para sacar más fácilmente del sistema a los ilegales”, concluyó Borrego.

Cantidad de choferes por apps

Según los últimos registros del EMOP, aunque son variables y un chofer puede registrarse en más de una app, actualmente hay unos 4.000 choferes repartidos en 5 plataformas.

De ellos, el 50% está en Uber; el 38% en Cabify; el 10% en Maxim y un resto mínimo es parte de otras dos apps más chicas de servicio de transporte.