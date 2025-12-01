El Gobierno endureció los controles sobre apps como Uber y Cabify

uber.jpg La nueva normativa facilita la incorporación de autos eléctricos a apps de transporte privado como Uber.

Qué dice la nueva ley de Uber en Mendoza

La ley 9.676 publicada este lunes en el Boletín Oficial modifica las leyes 9.086 y 7.412, endureciendo la regulación del servicio de transporte a través de plataformas electrónicas.

La norma modifica el artículo 53 y exceptúa de limitaciones a vehículos eléctricos. Originalmente, la ley establecía ninguna persona podía ser titular de más de un permiso y que solo podrán ser permisionarios personas humanas. La reforma establece que esas limitaciones no serán aplicables cuando los autos utilicen motores eléctricos para su propulsión.

Además, se incorporan incisos al artículo 60 que regula las obligaciones para las Empresas de Redes de Transporte (ERT), que son las empresas como Uber o Cabify, que ofrecen servicios de transporte a través de apps conectando usuarios con conductores.

La nueva norma marca que las apps deben abstenerse de asignar viajes a conductores que no cuenten con permiso de explotación, o que utilicen vehículos que no estén debidamente registrados y habilitados.

Y que, por otra parte, deben abstenerse de realizar cualquier forma de publicidad (por sí o por terceros, en cualquier medio o soporte) que promueva, sugiera o incite al incumplimiento de la normativa vigente aplicable al servicio.

uber apps La ley amplía las sanciones que se pueden aplicar a las apps como Uber y Cabify.

Además, se incorpora como causal de inhabilitación definitiva de la app el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones dispuestas.

Por otra parte, la nueva ley modifica el régimen sancionatorio y la ejecución de multas, reforzando las facultades del EMOP.

Se amplía el tipo de sanciones que se pueden aplicar a las Empresas de Redes de Transporte por incumplimiento de la ley 9.086. Además de la suspensión temporal de la plataforma (hasta dos años), se añaden las multas a cargo del EMOP.

Se establece explícitamente que las multas impuestas quedarán firmes y ejecutorias una vez concluida la instancia administrativa con la resolución final del EMOP.

En tanto que se establece como requisito de admisibilidad para la Acción Procesal Administrativa el pago de la multa.

Control del EMOP a la facturación de las apps como Uber

La ley 9.676 modifica el artículo 73 de la ley 7.412 otorgándole mayores capacidades de control al EMOP. Se lo faculta a realizar todos los actos necesarios para el control de la facturación e ingresos de las empresas como Uber. El objetivo de este control es verificar el cumplimiento de la tasa de inspección.

Para llevar a cabo este control, se le da al organismo facultades de:

Requerir información escrita y documentada a los prestadores.

Inspeccionar libros contables y documentación relacionada.

Verificar contratos y documentación vinculada a la prestación.

Aplicar las sanciones pertinentes y ejecutar las multas o sanciones pecuniarias por la vía de apremio.

La nueva ley establece, además, que las controversias suscitadas con motivo de la prestación de estos servicios de transporte mediante apps como Uber deben ser sometidas, de forma previa y obligatoria, a la jurisdicción del EMOP, que conocerá y resolverá en única instancia administrativa.