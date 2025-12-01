Bullrich en su último acto en Seguridad acompañó a Milei en la entrega de sables

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto de ascenso de las Fuerzas de Seguridad en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en una ceremonia breve acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su sucesora en el cargo, Alejandra Monteoliva.
Bullrich, quien ya presentó su renuncia para asumir como legisladora en el Congreso de la Nación, participó por última vez de la tradicional entrega de sables. A un costado del salón siguieron la actividad el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La ceremonia reunió a representantes de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Tras la bendición del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera —quien pidió a la Virgen de Luján que “ayude” a los efectivos a portar “con honor” la misión—, Milei dio paso a la entrega de los sables blancos, con el nombre de cada oficial y la rúbrica presidencial inscriptos.
En la ceremonia prestaron juramento los comisarios generales Néstor Fabián Soya, Pablo Alberto Bruni, Marcelo Oscar Laures, Fausto Fernando Núñez, Carlos Luis Rodríguez Adroguer, Juan Manuel Cueto, Héctor Gabriel González, Javier Enrique Sardo, Álvaro Luis Claro, Luis María Ríos y Roberto Luis Danielis.
También fueron ascendidos los prefectos generales Luis Alberto Gularte, Daniel Germán Bonifacchini, Antonio Raúl Pascal y Luis Alberto Bareiro. Por último, juraron los comisionados generales Diego Alejandro Randisi, el inspector general José Olivera, Carlos Merino, Gastón Morales, Gustavo Alberto Medina y Jorge Alejandro Quintraman.