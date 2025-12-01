Bullrich en su último acto en Seguridad acompañó a Milei en la entrega de sables

Bullrich, quien ya presentó su renuncia para asumir como legisladora en el Congreso de la Nación, participó por última vez de la tradicional entrega de sables. A un costado del salón siguieron la actividad el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Karin Milei Adorni Javier Milei Bullrich y Monteoliva En Casa Rosada y junto a Granaderos, Karina Milei, Manuel Adorni, Javier Milei, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva.

La ceremonia reunió a representantes de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.