Patricia Bullrich renunció a Seguridad, se despidió y respaldó a Alejandra Monteoliva como sucesora

Bullrich confirmó que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional y sostuvo que continuará defendiendo “las reformas que el país necesita” y los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

La funcionaria deseó “el mayor de los éxitos” a la futura ministra, Alejandra Monteoliva, a quien definió como “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país” y destacó su “capacidad, experiencia y compromiso” para profundizar la política de seguridad.

La futura ministre le respondió: "vamos a continuar el camino que iniciaste y sostener la doctrina que recuperó el orden en la Argentina".

La carta finalizó con un agradecimiento formal al Presidente.

Cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en el Senado

El viernes, Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizaron un tenso intercambio en el recinto del Senado, sobre el final de la sesión especial en la que juraron los legisladores electos el 26 de octubre.

El conflicto se desató cuando Patricia Bullrich reclamó por el número de familiares presentes en el recinto, recordando que se había acordado permitir un máximo de tres por senador, criterio que —según advirtió— no fue respetado por varios de los nuevos legisladores. Villarruel le negó el uso de la palabra, lo que derivó en un breve cruce que tensó el cierre de la sesión.

Fuentes: Red X, Agencia Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO.