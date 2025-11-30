Patricia Bullrich renunció a Seguridad, se despidió y respaldó a Alejandra Monteoliva como sucesora

La senadora electa Patricia Bullrich presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad mediante una publicación en redes sociales, en la que también difundió la carta formal enviada al presidente Javier Milei.
La senadora electa Patricia Bullrich presentó su dimisión y agradeció el apoyo de Milei. Dijo que desde el Congreso apoyará las reformas del oficialismo
“Al señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”, escribió en su mensaje público en las redes.
En la carta, fechada al 1 de diciembre de 2025, Patricia Bullrich señaló: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”. Recordó que recibió “el mandato claro” de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, y agradeció “la confianza” y “el respaldo de todo el equipo” que la acompañó.
Bullrich confirmó que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional y sostuvo que continuará defendiendo “las reformas que el país necesita” y los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.
La funcionaria deseó “el mayor de los éxitos” a la futura ministra, Alejandra Monteoliva, a quien definió como “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país” y destacó su “capacidad, experiencia y compromiso” para profundizar la política de seguridad.
La futura ministre le respondió: "vamos a continuar el camino que iniciaste y sostener la doctrina que recuperó el orden en la Argentina".
La carta finalizó con un agradecimiento formal al Presidente.
Cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en el Senado
El viernes, Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizaron un tenso intercambio en el recinto del Senado, sobre el final de la sesión especial en la que juraron los legisladores electos el 26 de octubre.
El conflicto se desató cuando Patricia Bullrich reclamó por el número de familiares presentes en el recinto, recordando que se había acordado permitir un máximo de tres por senador, criterio que —según advirtió— no fue respetado por varios de los nuevos legisladores. Villarruel le negó el uso de la palabra, lo que derivó en un breve cruce que tensó el cierre de la sesión.
Fuentes: Red X, Agencia Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO.