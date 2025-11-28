El inesperado cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en un acto en el Senado

camara de senadores de la nacion Este viernes se realizó el acto de jura de los nuevos senadores nacionales. Foto: Noticias Argentinas

Qué respondió Bullrich sobre el cruce con Victoria Villarruel

La senadora intentó exponer la situación, pero Villarruel le negó la posibilidad de hablar en el recinto.

Por su parte, la vicepresidenta Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria previa se había acordado no dar discursos durante la sesión. Una vez levantada la sesión, Bullrich se acercó hasta el estrado de la Presidencia para conversar con Villarruel.

Posteriormente, Bullrich relativizó la confrontación, asegurando que mantiene una relación "institucional" con Villarruel. "Ella ha sido electa por La Libertad Avanza, y tiene que haber una relación distinta, como pasa con Martín Menem en la Cámara de Diputados", señaló en declaraciones radiales, destacando la importancia de "juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes".

Fuente: Noticias Argentinas