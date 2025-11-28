La senadora electa Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron este viernes un tenso cruce en el recinto del Senado, sobre el final de la sesión especial en la que juraron los nuevos legisladores electos el 26 de octubre pasado.
El inesperado cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en un acto en el Senado
Todo se debió a la cantidad de familiares por senador que podían estar en el recinto durante la jura. Bullrich afirmó que muchos no respetaron ese número
El conflicto se originó por un reclamo de Bullrich respecto al número de familiares que acompañaban a los senadores, a lo que Villarruel se negó a darle la palabra.
Según explicó Bullrich a la prensa acreditada, el desacuerdo con la titular del Senado se produjo porque desde la organización se había acordado un máximo de 3 familiares por senador, regla que, a su juicio, no fue respetada por un gran número de flamantes legisladores.
Qué respondió Bullrich sobre el cruce con Victoria Villarruel
La senadora intentó exponer la situación, pero Villarruel le negó la posibilidad de hablar en el recinto.
Por su parte, la vicepresidenta Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria previa se había acordado no dar discursos durante la sesión. Una vez levantada la sesión, Bullrich se acercó hasta el estrado de la Presidencia para conversar con Villarruel.
Posteriormente, Bullrich relativizó la confrontación, asegurando que mantiene una relación "institucional" con Villarruel. "Ella ha sido electa por La Libertad Avanza, y tiene que haber una relación distinta, como pasa con Martín Menem en la Cámara de Diputados", señaló en declaraciones radiales, destacando la importancia de "juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes".
Fuente: Noticias Argentinas