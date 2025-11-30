Los casos de sífilis crecieron 38% en un año en Mendoza

Sífilis test Los testeos para detectar sífilis y HIV que se realizarán durante los próximos días en Mendoza son gratuitos y el resultado es inmediato.

Una enfermedad que no para de incrementarse

A nivel nacional, el panorama es igualmente preocupante. Según el último Boletín Epidemiológico, 2024 cerró con 36.917 casos de sífilis, la cifra más alta registrada. Y 2025 arrancó igual de intenso: 36.702 notificaciones en las primeras 44 semanas, un salto del 38,5% en comparación con 2022.

La tendencia lleva años creciendo: Argentina pasó de una tasa de 56 casos por cada 100 mil habitantes en 2019 a 93 en 2024. Un aumento del 65,8% en apenas cinco años. La curva nunca volvió a los niveles pre pandemia.

Los motivos del aumento de casos de sífilis

Los especialistas señalan dos factores principales: más relaciones sexuales sin protección -especialmente en jóvenes- y diagnósticos que llegaron tarde porque mucha gente postergó controles durante la pandemia.

A eso se suma algo igual de importante: la sífilis puede avanzar sin síntomas, lo que hace que muchas personas no sepan que la tienen y la transmitan sin darse cuenta.

Mendoza refuerza los testeos

Para intentar frenar esta circulación silenciosa de sífilis, el Ministerio de Salud lanzó la campaña “Mendoza Elige Saber”, con testeos rápidos, confidenciales y gratuitos en 44 puntos distribuidos en hospitales, centros de salud, CePAT, municipios, organizaciones y casas de estudio. Las actividades comenzaron el 29 de noviembre y se extenderán hasta el 6 de diciembre.

Los testeos dan resultado en minutos y vienen acompañados de asesoramiento profesional. Si una persona obtiene un resultado positivo, se la orienta de inmediato sobre los pasos a seguir.

La UNCuyo se suma con más puestos

En paralelo, la UNCuyo también realizará testeos gratuitos de VIH y sífilis. Serán por demanda espontánea, con la técnica de punción en el dedo y resultados en unos 20 minutos.

Habrá dos puestos:

De 9 a 13, en el Centro Universitario de Salud Familiar y Comunitario.

De 11 a 14, en Salud Estudiantil, junto al Comedor Universitario.

salud preservativo sifilis.jpg Usar preservativo durante una relación sexual es el único método que sirve para cuidarse de las ETS.

Un llamado urgente a cuidar la salud sexual

La sífilis tiene tratamiento, es curable y el testeo es sencillo. El verdadero riesgo no es la enfermedad en sí, sino llegar tarde al diagnóstico.

En Mendoza, el aumento de casos obliga a dejar de mirar para otro lado: el test para detectar sífilis es gratuito, rápido y anónimo. Y esta semana podrá realizarse en muchos lugares en los que la gente transita a diario.