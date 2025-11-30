Los casos de sífilis crecieron 38% en un año en Mendoza

En pleno siglo XXI y cuando los métodos para cuidar la salud sexual son completamente accesibles, la sífilis, una de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más conocidas, se ha vuelto nuevamente presente; pero no solo eso, sino que su aumento es sostenido en el tiempo.
En Mendoza, los casos detectados de sífilis crecieron un 38% en un año. En el 2024 hubo 1.123 nuevos casos, en tanto en el 2025 fueron 1.568 las infecciones detectadas, una señal que encendió todas las alarmas del sistema de salud. El fenómeno no es aislado: en todo el país, esta enfermedad de transmisión sexual viene escalando desde antes de la pandemia y hoy alcanza cifras alarmantes.
En la provincia, el Ministerio de Salud puso en marcha una campaña intensiva que coincide con el 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Durante esta semana se multiplicarán los puntos de testeo para detectar tanto VIH como sífilis, dos diagnósticos que requieren rapidez para que el paciente active las alarmas, se medique y no siga contagiando. El objetivo es claro: un diagnóstico a tiempo y evitar que la infección se expanda en silencio.
Una enfermedad que no para de incrementarse
A nivel nacional, el panorama es igualmente preocupante. Según el último Boletín Epidemiológico, 2024 cerró con 36.917 casos de sífilis, la cifra más alta registrada. Y 2025 arrancó igual de intenso: 36.702 notificaciones en las primeras 44 semanas, un salto del 38,5% en comparación con 2022.
La tendencia lleva años creciendo: Argentina pasó de una tasa de 56 casos por cada 100 mil habitantes en 2019 a 93 en 2024. Un aumento del 65,8% en apenas cinco años. La curva nunca volvió a los niveles pre pandemia.
Los motivos del aumento de casos de sífilis
Los especialistas señalan dos factores principales: más relaciones sexuales sin protección -especialmente en jóvenes- y diagnósticos que llegaron tarde porque mucha gente postergó controles durante la pandemia.
A eso se suma algo igual de importante: la sífilis puede avanzar sin síntomas, lo que hace que muchas personas no sepan que la tienen y la transmitan sin darse cuenta.
Mendoza refuerza los testeos
Para intentar frenar esta circulación silenciosa de sífilis, el Ministerio de Salud lanzó la campaña “Mendoza Elige Saber”, con testeos rápidos, confidenciales y gratuitos en 44 puntos distribuidos en hospitales, centros de salud, CePAT, municipios, organizaciones y casas de estudio. Las actividades comenzaron el 29 de noviembre y se extenderán hasta el 6 de diciembre.
Los testeos dan resultado en minutos y vienen acompañados de asesoramiento profesional. Si una persona obtiene un resultado positivo, se la orienta de inmediato sobre los pasos a seguir.
La UNCuyo se suma con más puestos
En paralelo, la UNCuyo también realizará testeos gratuitos de VIH y sífilis. Serán por demanda espontánea, con la técnica de punción en el dedo y resultados en unos 20 minutos.
Habrá dos puestos:
- De 9 a 13, en el Centro Universitario de Salud Familiar y Comunitario.
- De 11 a 14, en Salud Estudiantil, junto al Comedor Universitario.
Un llamado urgente a cuidar la salud sexual
La sífilis tiene tratamiento, es curable y el testeo es sencillo. El verdadero riesgo no es la enfermedad en sí, sino llegar tarde al diagnóstico.
En Mendoza, el aumento de casos obliga a dejar de mirar para otro lado: el test para detectar sífilis es gratuito, rápido y anónimo. Y esta semana podrá realizarse en muchos lugares en los que la gente transita a diario.