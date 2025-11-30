Una mujer de 38 años falleció en un accidente de tránsito en la Ruta 7

El hecho ocurrió cuando la conductora circulaba de oeste a este y al llegar al kilómetro 1075 de la Ruta 7, cerca del Complejo Penitenciario Almafuerte, perdió el dominio del vehículo y volcó dando varios tumbos que dejaron al rodado mano al este.

accidente ruta 7

La mujer falleció en el lugar, mientras que su acompañante Mario Roberto Palacios, un hombre de 39 años, quedó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Central.