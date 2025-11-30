Una mujer de 38 años falleció en un accidente de tránsito en la Ruta 7

Una mujer de 38 años murió este domingo por la mañana en un accidente de tránsito en la Ruta 7. La víctima fatal fue identificada como Noelia Emilce Valles, quien circulaba en un Chevrolet Spin alrededor de las 8.
Tragedia
El hecho ocurrió cuando la conductora circulaba de oeste a este y al llegar al kilómetro 1075 de la Ruta 7, cerca del Complejo Penitenciario Almafuerte, perdió el dominio del vehículo y volcó dando varios tumbos que dejaron al rodado mano al este.
La mujer falleció en el lugar, mientras que su acompañante Mario Roberto Palacios, un hombre de 39 años, quedó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Central.