Una mujer de 38 años falleció en un accidente de tránsito en la Ruta 7

La víctima fatal fue identificada como Noelia Emilce Valles de 38 años. Su acompañante quedó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Central

El accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 7 cerca del Complejo Penitenciario Almafuerte.

Una mujer de 38 años murió este domingo por la mañana en un accidente de tránsito en la Ruta 7. La víctima fatal fue identificada como Noelia Emilce Valles, quien circulaba en un Chevrolet Spin alrededor de las 8.

El hecho ocurrió cuando la conductora circulaba de oeste a este y al llegar al kilómetro 1075 de la Ruta 7, cerca del Complejo Penitenciario Almafuerte, perdió el dominio del vehículo y volcó dando varios tumbos que dejaron al rodado mano al este.

La mujer falleció en el lugar, mientras que su acompañante Mario Roberto Palacios, un hombre de 39 años, quedó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Central.

