Un terrible accidente en Ruta 7 dejó el saldo de 2 muertos. La tragedia ocurrió a la altura de Potrerillos entre dos camiones y un vehículo menor y por el hecho murieron todos los ocupantes de los vehículos mayores.
Tragedia en Ruta 7: las fotos del accidente que dejó dos muertos y cuatro personas heridas
Según la información aportada por el ministerio de Seguridad, el accidente sucedió poco antes de la medianoche en el kilómetro 1090 de la Ruta Nacional 7. Allí, un camión cargado de alfalfa y conducido por un chofer argentino se dirigía hacia el oeste, cuando al invadir el toro carril, chocó contra un camión Volvo, que viajaba sin carga.
Un tercer vehículo involucrado en el accidente de la Ruta 7 fue en un Renault Megane, en el que viajaban cuatro personas que fueron trasladadas a diferentes centros sanitarios, aunque ninguna de ellas resultó con heridas de gravedad.
Quiénes son los muertos en la tragedia en la Ruta 7
Según datos del ministerio de Seguridad, el chofer argentino que conducía el camión cargado de alfalfa identificado como Fernando Heredia. En cambio, el Volvo que se encontró con el otro vehículo de frente, en su carril, se llama Andrés Astudillo y es de nacionalidad chilena.
La identificación de este último fue más rápida y fácil, ya que poco antes había registrado su ingreso a Argentina.
Por el accidente, tuvo que intervenir personal de Vial, efectivos de la Comisaría 53° de Luján, Bomberos Voluntarios de Luján y Gendarmería Nacional y se mantuvo ese tramo de la Ruta 7 cortado durante toda la madrugada.
Incluso, hasta las 7 de este lunes estuvo cortada la circulación en la Ruta 7 desde la destilería de Luján de Cuyo para evitar nuevos accidentes y posteriormente se habilitó un bypass para que el tránsito pudiera fluir.