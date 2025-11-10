Tragedia en Ruta 7: las fotos del accidente que dejó dos muertos y cuatro personas heridas

Quiénes son los muertos en la tragedia en la Ruta 7

Según datos del ministerio de Seguridad, el chofer argentino que conducía el camión cargado de alfalfa identificado como Fernando Heredia. En cambio, el Volvo que se encontró con el otro vehículo de frente, en su carril, se llama Andrés Astudillo y es de nacionalidad chilena.

La identificación de este último fue más rápida y fácil, ya que poco antes había registrado su ingreso a Argentina.

Por el accidente, tuvo que intervenir personal de Vial, efectivos de la Comisaría 53° de Luján, Bomberos Voluntarios de Luján y Gendarmería Nacional y se mantuvo ese tramo de la Ruta 7 cortado durante toda la madrugada.

accidente ruta 7 La Ruta 7 estuvo cortada toda la madrugada por el accidente entre los dos camiones.

Incluso, hasta las 7 de este lunes estuvo cortada la circulación en la Ruta 7 desde la destilería de Luján de Cuyo para evitar nuevos accidentes y posteriormente se habilitó un bypass para que el tránsito pudiera fluir.

Las fotos de la tragedia de la Ruta 7

accidente ruta 7

accidente ruta 7 camiones

accidente