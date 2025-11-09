REVANCHA

01 - 03 - 04 - 15 - 25 - 31

SIEMPRE SALE

17 - 30 - 33 - 37 - 40 - 41

POZO EXTRA

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28 - 31 - 45

quini 6 ganadores sorteo Quini 6: estos son los resultados del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $828.530.010,00

TRADICIONAL 5 aciertos, 29 ganadores $1.270.107,16

TRADICIONAL 4 aciertos, 2.116 ganadores $5.222,09

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.221.354.453,50

SEGUNDA 5 aciertos, 91 ganadores $404.759,42

SEGUNDA 4 aciertos, 3.442 ganadores $3.210,32

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $5.823.231.021,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 15 ganadores $22.027.950,00

POZO EXTRA 6 aciertos, 2.494 ganadores $52.125,10

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: