El Quini 6 realizó este domingo 9 de noviembre de 2025 el sorteo 3320, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: estos son los resultados del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
- TRADICIONAL
02 - 05 - 09 - 26 - 28 - 45
- LA SEGUNDA
05 - 17 - 18 - 21 - 22 - 26
- REVANCHA
01 - 03 - 04 - 15 - 25 - 31
- SIEMPRE SALE
17 - 30 - 33 - 37 - 40 - 41
- POZO EXTRA
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28 - 31 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $828.530.010,00
TRADICIONAL 5 aciertos, 29 ganadores $1.270.107,16
TRADICIONAL 4 aciertos, 2.116 ganadores $5.222,09
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.221.354.453,50
SEGUNDA 5 aciertos, 91 ganadores $404.759,42
SEGUNDA 4 aciertos, 3.442 ganadores $3.210,32
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $5.823.231.021,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 15 ganadores $22.027.950,00
POZO EXTRA 6 aciertos, 2.494 ganadores $52.125,10
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15