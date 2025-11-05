El Quini 6 realizó este miércoles 5 de noviembre de 2025 el sorteo 3319, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: estos son los resultados del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre
- TRADICIONAL
09 - 12 - 21 - 29 - 33 - 36
- LA SEGUNDA
14 - 18 - 30 - 35 - 41 - 45
- REVANCHA
01 - 12 - 24 - 31 - 32 - 38
- SIEMPRE SALE
09 - 17 - 24 - 30 - 34 - 40
- POZO EXTRA
01 - 09 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $650.000.000
TRADICIONAL 5 aciertos, 42 ganadores $666.623,57
TRADICIONAL 4 aciertos, 2.834 ganadores $2.963,82
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.183.121.434
SEGUNDA 5 aciertos, 14 ganadores $1.999.870,71
SEGUNDA 4 aciertos, 776 ganadores $10.824,04
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $5.415.222.789
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 21 ganadores $11.959.408,93
POZO EXTRA 6 aciertos, 980 ganadores $132.653,06
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15