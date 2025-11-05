REVANCHA

01 - 12 - 24 - 31 - 32 - 38

SIEMPRE SALE

09 - 17 - 24 - 30 - 34 - 40

POZO EXTRA

01 - 09 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 45

quini 6 sorteo miercoles ganadores resultados 2 Quini 6: estos son los resultados del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $650.000.000

TRADICIONAL 5 aciertos, 42 ganadores $666.623,57

TRADICIONAL 4 aciertos, 2.834 ganadores $2.963,82

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.183.121.434

SEGUNDA 5 aciertos, 14 ganadores $1.999.870,71

SEGUNDA 4 aciertos, 776 ganadores $10.824,04

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $5.415.222.789

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 21 ganadores $11.959.408,93

POZO EXTRA 6 aciertos, 980 ganadores $132.653,06

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: