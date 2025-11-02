REVANCHA

11 - 12 - 25 - 26 - 28 - 45

SIEMPRE SALE

00 - 04 - 10 - 16 - 36 - 44

POZO EXTRA

08 - 11 - 12 - 16 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 31 - 33 - 34 - 38 - 40 - 45

quini 6 sorteo domingo 1 Quini 6: los resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $650.000.000

TRADICIONAL 5 aciertos, 46 ganadores $774.446,09

TRADICIONAL 4 aciertos, 2.511 ganadores $4.256,22

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.812.071.268,00

SEGUNDA 5 aciertos, 16 ganadores $2.226.532,50

SEGUNDA 4 aciertos, 659 ganadores $16.217,54

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $5.122.274.193,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 13 ganadores $24.579.964,04

POZO EXTRA 6 aciertos, 920 ganadores $141.304,35

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: