Quini 6: los resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre.

El Quini 6 realizó este domingo 2 de noviembre de 2025 el sorteo 3318, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: resultados del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
- TRADICIONAL
08 - 16 - 23 - 25 - 26 - 33
- LA SEGUNDA
20 - 22 - 31 - 34 - 38 - 40
- REVANCHA
11 - 12 - 25 - 26 - 28 - 45
- SIEMPRE SALE
00 - 04 - 10 - 16 - 36 - 44
- POZO EXTRA
08 - 11 - 12 - 16 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 31 - 33 - 34 - 38 - 40 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $650.000.000
TRADICIONAL 5 aciertos, 46 ganadores $774.446,09
TRADICIONAL 4 aciertos, 2.511 ganadores $4.256,22
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.812.071.268,00
SEGUNDA 5 aciertos, 16 ganadores $2.226.532,50
SEGUNDA 4 aciertos, 659 ganadores $16.217,54
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $5.122.274.193,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 13 ganadores $24.579.964,04
POZO EXTRA 6 aciertos, 920 ganadores $141.304,35
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15