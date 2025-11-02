Adiós a los lentes de sol tradicionales: la tendencia que promete beneficios y se impone este verano

Los lentes de sol se popularizaron globalmente a principios del siglo XX, especialmente con las estrellas de Hollywood que los usaban como un símbolo de estatus y estilo, y se mantienen hasta el día de hoy. Sin embargo, esta fama podría verse disminuida ante la llegada de una nueva moda.
Sucede que esta tendencia está siendo respaldada, al igual que como sucedió con los lentes tradicionales, por deportistas y celebridades, quienes aducen que la misma aporta grandes beneficios para la salud.
Lentes con filtro de luz azul, la tendencia que se impone este verano
Los lentes con filtro de luz azul comienzan de a poco a ser una tendencia respaldada por importantes personalidades. Esto se debe a una serie de factores como el avance de la tecnología, con el cual se incrementa el tiempo frente a una pantalla y genera preocupación por la salud visual.
Justamente, estos lentes se promocionan para reducir la fatiga visual digital, los dolores de cabeza y mejorar la calidad del sueño, lo que atrae a las personas que experimentan estos síntomas.
La información generalizada sobre los efectos de la luz azul en el ciclo circadiano (sueño/vigilia) y la salud ocular a largo plazo ha impulsado a los consumidores a buscar medidas preventivas, siendo estos lentes una solución, aunque sin total respaldo científico.
Muchos usuarios reportan una mayor comodidad visual y una reducción del deslumbramiento al usar estos lentes, lo que contribuye a su adopción. Por todo esto, los lentes mencionados comienzan a ser una tendencia para el verano.
Los beneficios al usar estos lentes
- Reducción de la fatiga visual digital: muchos usuarios reportan una disminución de la incomodidad ocular, sequedad y visión borrosa que a menudo acompañan al uso prolongado de dispositivos electrónicos.
- Alivio de dolores de cabeza: al mitigar la fatiga visual, algunas personas experimentan una reducción en la frecuencia o intensidad de los dolores de cabeza tensionales.
- Mayor comodidad visual: los lentes pueden reducir el deslumbramiento y mejorar el contraste, haciendo que la visualización de pantallas sea más agradable.
- Mejora de la calidad del sueño: la luz azul, particularmente por la noche, puede interferir con la producción de melatonina (la hormona del sueño) y alterar el ciclo circadiano. Estos lentes evitarían esto.