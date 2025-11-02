Adiós a los lentes de sol tradicionales: la tendencia que promete beneficios y se impone este verano

Justamente, estos lentes se promocionan para reducir la fatiga visual digital, los dolores de cabeza y mejorar la calidad del sueño, lo que atrae a las personas que experimentan estos síntomas.

La información generalizada sobre los efectos de la luz azul en el ciclo circadiano (sueño/vigilia) y la salud ocular a largo plazo ha impulsado a los consumidores a buscar medidas preventivas, siendo estos lentes una solución, aunque sin total respaldo científico.

tendencia, lentes Marcos Llorente, el futbolista que apoya el uso de los lentes de luz azul.

Muchos usuarios reportan una mayor comodidad visual y una reducción del deslumbramiento al usar estos lentes, lo que contribuye a su adopción. Por todo esto, los lentes mencionados comienzan a ser una tendencia para el verano.

Los beneficios al usar estos lentes