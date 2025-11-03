Leptina: la hormona secreta que controla tu apetito, ayuda a adelgazar rápido y a perder kilos sin sacrificios

mujer hormona leptina.jpg La leptina es una hormona clave para el apetito, que puede ayudarte a bajar de peso con una dieta y hábitos saludables.

Qué es la leptina, la hormona para adelgazar

“La leptina es una hormona que ayuda a perder peso, siempre y cuando se acompañe de un cambio en el estilo de vida”, aclara el portal Mejor con Salud. Y añade: “Esta hormona no se encuentra directamente en los alimentos que se consumen, pero algunos incrementan sus niveles”.

La función principal de la leptina es inhibir el apetito y generar saciedad, pero también ayuda a aumentar el gasto energético después de la ingesta de alimentos y, de esa manera, ayuda a mantener el peso corporal.

Es decir, la leptina envía la señal de saciedad al cerebro y, al mismo tiempo, incrementa o reduce el gasto energético. Es por eso que hay que cuidar que sus niveles sean los adecuados, ya que una caída en sangre puede disminuir la función tiroidea y ralentizar el metabolismo.

bajar de peso, salud.jpg Es clave aprender a activar la leptina, la hormona que regula el apetito y potencia la pérdida de peso de manera natural.

Cómo activar la leptina para bajar de peso

El portal Movida Sana enumeró algunas maneras de controlar los niveles de leptina para bajar de peso. Sin embargo, es importante consultar a un médico para un correcto diagnóstico y tratamiento a seguir.