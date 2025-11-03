Hoy es protagonista de recetas, smoothies y tostadas en casi todos los rincones del mundo, y detrás de esta popularidad hay un país de América Latina que se ha convertido en el líder indiscutible de su exportación. Su clima, su tierra fértil y la dedicación de sus agricultores lo han hecho merecedor de un récord que pocos conocen.

arbol de palta

El país de América Latina que es el mayor exportador de oro verde de mundo

Según Fluctuante, el mayor exportador de palta del mundo es México. Este país de América Latina no solo produce enormes cantidades de esta fruta, sino que también ha logrado posicionarla en mercados internacionales de manera estratégica, llevando el sabor de la palta mexicana a hogares de Norteamérica, Europa y Asia.