La segunda ruta marítima más transitada del mundo está en América Latina: más de 13.000 barcos la atraviesan cada año

A lo largo de la historia, la construcción de corredores navegables ha permitido acortar distancias, integrar mercados y generar un impacto económico y geopolítico significativo. La ubicación geográfica, la profundidad y la capacidad de estas rutas son factores determinantes para su relevancia en el mundo. Te contamos sobre la vía fluvial artificial más importante de América Latina.

canal de panama (3).jpg Un barco pasa por el Canal de Panamá.

La segunda ruta marítima más transitada del mundo está América Latina: más de 13.000 barcos la atraviesan cada año

Una de las rutas marítimas más importantes del mundo se encuentra en América Latina: el Canal de Panamá, una vía navegable artificial que conecta el océano Atlántico con el Pacífico. Inaugurado en 1914, este canal permite a los barcos acortar significativamente el trayecto entre la costa este y oeste del continente americano, evitando rodear toda Sudamérica por el Cabo de Hornos.