El Paso Cristo Redentor está habilitado pero aconsejaron transitar con precaución por las lluvias

las cuevas sábado 1 de noviembre 1

Qué dice el pronóstico meteorológico de alta montaña

El pronóstico del tiempo para alta montaña proporcionado por el Observatorio de Vigilancia Meteorológica de Mendoza, (OVM) indicó que este sábado el cielo se verá interceptado por algunas nubes en Potrerillos durante las primeras horas, con muy leve lluvia en ese sector.

En la zona de precordillera y cordillera se observa, a partir de las primeras horas de la mañana, una mejora progresiva con cielo despejado. Pero las temperaturas son bajas: la máxima pronosticada es de 4°C y la mínima de -11°C.

El domingo las condiciones cambian en la zona del Paso Cristo Redentor: el cielo se mostrará totalmente despejado durante todo el día.

Pocos turistas por el fin de semana largo en Chile

Este fin de semana es feriado largo en Chile y las autoridades de la coordinación chilena de los pasos internacionales decidieron reforzar la atención en las cabinas de aduana, como las de la PDI y el SAG para acelerar los trámites porque se esperaba mucho tráfico en la frontera.

Sin embargo, esto no ocurrió, según indicaron desde el SICR local.

Por el momento se puede observar muy poco tránsito en la zona de Las Cuevas y ningún tipo de demoras para realizar trámites aduaneros tanto en Horcones como en Los Libertadores.