El personal de la coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR) anunció en la mañana de este sábado que el paso a Chile se encuentra habilitado, a pesar de las lluvias que estaban pronosticadas para este fin de semana.
El Paso Cristo Redentor está habilitado pero aconsejaron transitar con precaución por las lluvias
En la zona de Uspallata y los túneles hay caída de piedras medianas que pueden entorpecer el viaje. El pronóstico indica que el tiempo va a mejorar
Sin embargo, el SICR evaluó que podía igualmente transitarse, pero advirtieron sobre las lluvias desde la salida de Uspallata hacia Mendoza, en el sector de los túneles. Además pusieron sobre aviso acerca de desprendimiento de piedras de mediano y pequeño tamaño en el sector de Guido y Cerros Colorados de Potrerillos.
Si bien el cielo está gris, las nubes bajas y el tiempo lluvioso en alta montaña, el pronóstico meteorológico anticipó mejoras en el transcurso de la jornada, aunque hará mucho frío, con mínimas bajo cero.
Qué dice el pronóstico meteorológico de alta montaña
El pronóstico del tiempo para alta montaña proporcionado por el Observatorio de Vigilancia Meteorológica de Mendoza, (OVM) indicó que este sábado el cielo se verá interceptado por algunas nubes en Potrerillos durante las primeras horas, con muy leve lluvia en ese sector.
En la zona de precordillera y cordillera se observa, a partir de las primeras horas de la mañana, una mejora progresiva con cielo despejado. Pero las temperaturas son bajas: la máxima pronosticada es de 4°C y la mínima de -11°C.
El domingo las condiciones cambian en la zona del Paso Cristo Redentor: el cielo se mostrará totalmente despejado durante todo el día.
Pocos turistas por el fin de semana largo en Chile
Este fin de semana es feriado largo en Chile y las autoridades de la coordinación chilena de los pasos internacionales decidieron reforzar la atención en las cabinas de aduana, como las de la PDI y el SAG para acelerar los trámites porque se esperaba mucho tráfico en la frontera.
Sin embargo, esto no ocurrió, según indicaron desde el SICR local.
Por el momento se puede observar muy poco tránsito en la zona de Las Cuevas y ningún tipo de demoras para realizar trámites aduaneros tanto en Horcones como en Los Libertadores.