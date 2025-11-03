El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó de la apertura de la Great Wine Capitals Annual Conference, en Burdeos, Francia. Lo acompañó el intendente de Godoy Cruz, Diego Costeralli, quien viajó para firmar un convenio estratégico por la Ciudad del Vino que se desarrollará en el predio de la exbodega Arizu.
Cornejo llevó a Costarelli a Burdeos para mostrarle al mundo el proyecto de la Ciudad del Vino
El gobernador de Mendoza y el intendente de Godoy Cruz participaron de la apertura de la conferencia anual de las Grandes Capitales del Vino en Burdeos
La edición 2025 de las Grandes Capitales del Vino servirá para el intercambio de experiencias, la colaboración institucional y la promoción conjunta de las regiones vitivinícolas que integran la red global.
La participación del gobernador se da con el propósito de consolidar la proyección internacional de Mendoza como una de las principales capitales mundiales del vino y destino enoturístico de referencia.
“Ser parte de las Great Wine Capitals nos da proyección global”, afirmó Alfredo Cornejo.
Alfredo Cornejo en Burdeos
El mendocino destacó, durante la ceremonia de apertura de la convención anual, que “Mendoza forma parte de esta red internacional junto a las principales regiones vitivinícolas del mundo”, y confirmó la firma de “la renovación y continuidad después de 20 años de trabajo conjunto”.
Ser parte de las Grandes Capitales del Vino le permite a Mendoza “mostrar al mundo no solo nuestra principal actividad económica, sino también el enorme potencial de nuestro enoturismo y de todo el ecosistema que rodea al vino mendocino”.
La Ciudad del Vino, el proyecto en Godoy Cruz que Mendoza llevó a Francia
Junto con el gobernador Cornejo viajó el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.
El jefe comunero firmará un convenio macro de cooperación con la Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino -La Cité du Vin-, que tendrá como protagonista a la Ciudad del Vino de Mendoza, el primer museo sensorial e inmersivo del vino Argentina, que se desarrollará en el predio de la exbodega Arizu, en Godoy Cruz.
La Cité du Vin, reconocida por su modelo de inmersión y sus contenidos de alto valor experiencial, asoma como un socio estratégico ideal del proyecto de Godoy Cruz para asegurar que estándares de vanguardia.
El convenio que firmará Costarelli con la fundación incluye cooperación en “ingeniería cultural y asistencia en la gestión de proyectos” y “coproducción de contenidos físicos y digitales”.
Esto, dijeron desde la Municipalidad, da cuenta de que la intención principal de la alianza es facilitar la transferencia de know-how técnico y conceptual desde Burdeos hacia Godoy Cruz, que se quiere posicionar como la cuna del vino argentino, albergando patrimonio histórico ineludible.