Cornejo llevó a Costarelli a Burdeos para mostrarle al mundo el proyecto de la Ciudad del Vino

“Ser parte de las Great Wine Capitals nos da proyección global”, afirmó Alfredo Cornejo.

El mendocino destacó, durante la ceremonia de apertura de la convención anual, que “Mendoza forma parte de esta red internacional junto a las principales regiones vitivinícolas del mundo”, y confirmó la firma de “la renovación y continuidad después de 20 años de trabajo conjunto”.

Ser parte de las Grandes Capitales del Vino le permite a Mendoza “mostrar al mundo no solo nuestra principal actividad económica, sino también el enorme potencial de nuestro enoturismo y de todo el ecosistema que rodea al vino mendocino”.

La Ciudad del Vino, el proyecto en Godoy Cruz que Mendoza llevó a Francia

Junto con el gobernador Cornejo viajó el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

El jefe comunero firmará un convenio macro de cooperación con la Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino -La Cité du Vin-, que tendrá como protagonista a la Ciudad del Vino de Mendoza, el primer museo sensorial e inmersivo del vino Argentina, que se desarrollará en el predio de la exbodega Arizu, en Godoy Cruz.

La Cité du Vin, reconocida por su modelo de inmersión y sus contenidos de alto valor experiencial, asoma como un socio estratégico ideal del proyecto de Godoy Cruz para asegurar que estándares de vanguardia.

ciudad-del-vino godoy cruz El proyecto de Godoy Cruz para levantar la Ciudad del Vino en la exbodega Arizu. Diego Costarelli acompañó a Alfredo Cornejo a Francia para presentarlo.

El convenio que firmará Costarelli con la fundación incluye cooperación en “ingeniería cultural y asistencia en la gestión de proyectos” y “coproducción de contenidos físicos y digitales”.

Esto, dijeron desde la Municipalidad, da cuenta de que la intención principal de la alianza es facilitar la transferencia de know-how técnico y conceptual desde Burdeos hacia Godoy Cruz, que se quiere posicionar como la cuna del vino argentino, albergando patrimonio histórico ineludible.