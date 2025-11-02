Reforma laboral con impronta mendocina: salarios por productividad e indemnizaciones, en debate con los gobernadores

La propuesta de proyecto de ley “pulida” se conocerá a mediados de diciembre, ya con la conformación del nuevo Congreso y, en lo posible, junto a las reformas tributaria y penal.

Pistas sobre la reforma laboral que se viene

"La modernización laboral va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad", comunicó el todavía vocero presidencial, Manuel Adorni, este jueves, después del encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo con gobernadores y ministros para avanzar en el tema.

A dicha reunión, por Mendoza asistió la vicegobernadora Hebe Casado. El ministro y diputado nacional electo Luis Petri, también estuvo presente.

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Cordero, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzenegger, son otros que han dado pistas sobre lo que se viene.

Parte de las grandes modificaciones que se estudian tienen que ver con la negociación de salarios y los aumentos por productividad, metodología que ya comenzó a aplicarse en el sector público de Mendoza.

El equipo de Cornejo, articulador de la reforma laboral

En la cocina del proyecto de reforma laboral se encuentran no solo el gobernador de Mendoza, que forma parte de la mesa chica del Consejo de Mayo, sino también parte de su equipo de confianza, como el diputado nacional Lisandro Nieri y el senador provincial Martín Kerchner.

La reforma laboral es uno de los primeros proyectos que encaró el Consejo, y la comisión técnica que lo está desarrollando se reúne todas las semanas. Hay participación del cornejismo, por la pata de los gobernadores, de la UIA, de los sindicatos, de la Secretaría de Trabajo y de diputados y senadores nacionales, para el ajuste de la técnica legislativa.

Pilares de la reforma laboral que se viene: salarios, indemnizaciones, fondo de desempleo

La reforma laboral que se cranea en el Consejo de Mayo se puede explicar en cinco grandes ejes: indemnizaciones, convenios colectivos, salarios por productividad, incentivos para la contratación y el sostenimiento del empleo, y fondo de desempleo.

Indemnizaciones en la reforma laboral

No hay precisiones respecto de los cambios que el proyecto introducirá en materia de indemnizaciones, pero en las últimas horas hubo algunas filtraciones. Se habla de una indemnización con tope máximo de 10 sueldos, fuera cual fuera la antigüedad del trabajador.

Lo que pudo saber Diario UNO es que la propuesta introduce topes en las indemnizaciones pero, en principio, estas solo serían aplicables en casos de reintegro de un trabajador despedido.

p1-climate La reforma laboral busca aliviar a las pymes para favorecer la creación de empleo.

Lo que sí podría impactar en el pago o no de una indemnización en caso de despido es un cambio en el tiempo del período de prueba. Se analiza, como ya se insinuó con la Ley Bases, que se amplíe a 6 u 8 meses, lo que le daría al empleador mayor margen en la contratación o no del empleado.

Lo que también se está analizando es la posibilidad del pago en cuotas de las indemnizaciones. El objetivo es que, con una conciliación laboral previa, empresa y trabajador puedan acordar esa forma de pago, bajando la litigiosidad y dándole un respiro a las pymes.

Reforma laboral con descentralización de los acuerdos salariales

La descentralización de los acuerdos salariales es uno de los principales puntos de la reforma laboral, que se impulsa tanto desde Nación como desde Mendoza. El objetivo es que se permitan negociaciones por empresa, sector y/o región.

Consejo de Mayo con Kerchner, Nieri y Cornejo Martín Kerchner y Lisando Nieri acompañaron a Alfredo Cornejo al Consejo de Mayo, donde se trata la reforma laboral.

Sturzzenegger explicó por qué: “En Argentina, como en Italia, las negociaciones son por sector y aplican a todo el país. Por ahí se ponen de acuerdo los productores con Toyota, en Campana, y le imponen ese salario a un productor de Salta, que no puede pagarlo”.

La intención es que la ley reconozca la decisión del trabajador y de la empresa.

Reforma laboral con aumentos salariales por productividad

Desde Mendoza también se apoya otro cambio clave que tiene que ver con las cláusulas de productividad y de revisión automática, según la situación económica sectorial o de la compañía.

Se trata de una especie de salario dinámico, similar al que en el sector público mendocino se está implementando en diferentes áreas, tras acuerdos paritarios. Establecería un piso salarial común, y aumentos en función del desempeño del trabajador.

"Que el esfuerzo tenga un premio", es lo que se busca con esta incorporación central a la legislación laboral. Un cambio como éste no permitiría bajar los costos laborales, pero sí incrementar la producción gracias a la eficiencia del trabajador.

Incentivos de ingreso y sostenibilidad, en la reforma laboral

Uno de los aportes netamente mendocino es el de los incentivos para la contratación de juniors y la sostenibilidad de seniors, dentro de las empresas.

La reforma laboral que se trabaja para diciembre incluye un sistema de puntos o incentivos para fomentar el ingreso de jóvenes al mercado; pero también para que las empresas sostengan al personal calificado senior, que está en la última etapa de su vida laboral.

Fondo de desempleo en la reforma laboral

El Gobierno ya reglamentó el sistema de fondo de desempleo que creó la Ley Bases como alternativa a la indemnización por despido; pero en la reforma laboral que el gobierno prepara para diciembre podría perfeccionarse y combinarse con las modificaciones en las indemnizaciones.

El régimen actual asoma como una alternativa opcional, por la que las empresas pueden realizar por adelantado aportes mensuales para hacer frente a los gastos de un eventual despido.

Sin embargo, su implementación ha sido casi nula hasta ahora, y es por ello que el gobierno nacional lo tiene en la mira.

Otros cambios que vienen con la reforma laboral

Extraoficialmente, se habla además de que la reforma laboral podría incluir la posibilidad de pagar como parte del sueldo con prestaciones no dinerarios no remunerativos. Algo así como los tickets canasta que surgieron a fines de los '90.

Por otra parte, si bien el ministro Sturzzenegger desestimó que la jornada laboral vaya a ampliarse a 12 o 13 horas, el proyecto de la diputada libertaria Romina Diez establece un nuevo régimen en el que se eliminan los topes máximos y solo marca la obligación de respetar el descanso mínimo de 12 horas.

Además, esa iniciativa faculta a que en los convenios colectivos se pueda disponer un régimen de banco de horas y francos compensatorios, para la disposición de horas extras.

Jornada-laboral.jpg No es oficial que la reforma laboral vaya a generar modificaciones en torno a la jornada de 8 horas.

En tanto que, respecto de las vacaciones, la reforma laboral incorporaría la posibilidad de fragmentación por períodos no inferiores a una semana y que puedan ser concedidas en cualquier momento del año.