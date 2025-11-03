Pelea entre bandas en Guaymallén: un atropellado y siete detenidos

El llamado al 911 ingresó inicialmente por una pelea en el boliche ubicado en calle 25 de Mayo de Dorrego, antes de que el altercado se trasladara a la zona de la Terminal. La disputa se enmarca en lo que se ha descrito como una "guerra entre bandas", una de las cuales estaría ligada a un personaje conocido como "La Baba". Este alias, cuya identidad real no se ha precisado, parece ser una figura central en los conflictos que suelen desembocar en violencia.

La preocupación por estos hechos es palpable entre los vecinos. Residentes de la zona expresaron su profundo malestar y hartazgo ante la frecuencia de estos episodios violentos, que calificaron como “moneda corriente de miércoles a domingo”. Afirman que las peleas, las riñas y los disturbios son constantes, generando un clima de inseguridad que afecta su calidad de vida y tranquilidad.

incidentes en la terminal de colectivos de mendoza móviles policiales Hubo un gran operativo policial en la terminal de ómnibus de Mendoza a raíz de los incidentes. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Preocupación vecinal y operativos policiales en la Terminal

El operativo policial desplegado incluyó el traslado del Renault 19 y sus ocupantes hacia la comisaría, mientras que varios móviles policiales permanecieron en el local de comidas para controlar la situación. La ubicación estratégica del incidente, colindante con la Terminal de Ómnibus y el Acceso Este, provocó significativas complicaciones en el tránsito, especialmente para el flujo de colectivos que ingresan a la terminal y los que utilizan la parada de la Costanera. Las autoridades continúan trabajando para dar con el paradero del Bora y esclarecer todos los detalles del suceso.

* Esta nota fue elaborada con apoyo de herramientas de IA y editada por periodistas profesionales de Diario UNO.