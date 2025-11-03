Identificaron al hombre muerto en Uspallata: cómo fueron sus últimas horas

"Ahí logramos identificar a la persona y contactar a un familiar que hacía tres días que no sabía el paradero de su tío", señaló Tijeras.

El operativo se centró en el kilómetro 1.167 de la Ruta 7, en la mencionada localidad de Ranchillo. La camioneta fue encontrada aproximadamente a 1 kilómetro dentro de la quebrada, mientras que el cuerpo de Pombo fue localizado unos 7 kilómetros más adelante del vehículo. Este dato sugiere que el hombre pudo haberse bajado y caminado antes de su fallecimiento.

Un detalle que llamó la atención en la comisaría fue que no existía denuncia previa por la desaparición de Pombo. Respecto a las causas del deceso, no se encontraron signos de violencia en el cuerpo. La principal hipótesis sugiere que Pombo, quien aparentemente era habitual pescador (se encontraron junto a él una caña de pescar y un pajarito enjaulado, según Tijeras), pudo haber resbalado con alguna piedra y golpeado la cabeza.

operativo búsqueda uspallata El operativo de rescate en Uspallata reunió a diversas fuerzas. Foto: gentileza Osvaldo Valle.

El rescate del hombre en Uspallata

Pablo Tijeras destacó la gran coordinación entre todas las fuerzas intervinientes. "Se hizo toda una movida para poder rescatar el cuerpo de esta persona, todos bajo la coordinación del comisario Mario Lucero", afirmó, resaltando el trabajo conjunto de Policía, Bomberos, Gendarmería y la Guardia Urbana.

Aunque la hipótesis de un accidente por caída es la más fuerte, se espera el resultado de la autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte. El cuerpo no presentaba signos de violencia, lo que refuerza la teoría del resbalón o un incidente similar en la zona montañosa.

* Esta nota fue elaborada con apoyo de herramientas de IA y editada por periodistas profesionales de Diario UNO.