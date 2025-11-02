Un grupo de personas que transitaba por la quebrada de Ranchillo, en la zona del arroyo Chacay, en Uspallata, halló el cuerpo sin vida de una persona y dio aviso inmediato a la Policía.
Hallaron un cuerpo sin vida y en descomposición en Uspallata y trabajan para identificarlo
El hallazgo se produjo en la quebrada de Ranchillo, en el arroyo Chacay. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición
Según informaron fuentes de la Comisaría 23 de Uspallata, el cadáver se encuentra a unos 90 minutos de caminata desde la entrada de la quebrada, cuyo acceso se realiza por la Ruta Nacional 7.
El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que los investigadores trabajan para establecer su identidad y las circunstancias del hecho.
En el operativo intervienen personal policial, bomberos y efectivos de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, quienes realizan tareas de reconocimiento y recolección de evidencia en la zona.
En las próximas horas la fiscalía entregará un parte con los datos de la investigación en curso.