Hallaron un cuerpo sin vida y en descomposición en Uspallata y trabajan para identificarlo

Según informaron fuentes de la Comisaría 23 de Uspallata, el cadáver se encuentra a unos 90 minutos de caminata desde la entrada de la quebrada, cuyo acceso se realiza por la Ruta Nacional 7.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que los investigadores trabajan para establecer su identidad y las circunstancias del hecho.