El gobernador Alfredo Cornejo, de Mendoza, anunció que culminó el proceso administrativo de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino de la minera San Jorge y fue enviado a la Legislatura para su ratificación.
Alfredo Cornejo aseguró que la DIA de San Jorge garantiza condiciones estrictas, controles y transparencia
El día de la apertura de la feria de minería Argentina Mining, Alfredo Cornejo anunció el envío de la DIA de PSJ Cobre Mendocino a la Legislatura
Lo hizo días después del triunfo oficialista en las elecciones 2025, que fueron consideradas por el Gobierno local como una especie de plebiscito de la gestión. Un fuerte impulso para la presentación de la DIA en la Legislatura fue también el resultado favorable al oficialismo provincial y municipal obtenido en Uspallata, distrito de Las Heras en el que se encuentra la mina San Jorge.
Cornejo destacó que se trata de un “paso importante para Mendoza, al cual llegamos después de un proceso serio con la intervención de 16 organismos sectoriales, el trabajo técnico de casi 100 profesionales y con una Audiencia Pública de diez días, con récord de participación ciudadana, y una instancia posterior de presentaciones escritas, donde se incorporaron más de 9.500 aportes al expediente”.
Para el gobernador, el proyecto San Jorge –PSJ Cobre Mendocino- representa una oportunidad de “generar empleo, ampliar la matriz productiva de la provincia y aprovechar nuestros recursos con responsabilidad”.
Salió la DIA para PSJ Cobre Mendocino, de la minera San Jorge
La aprobación del impacto ambiental en sede administrativa no es suficiente para que la minera San Jorge pueda iniciar los trabajos de explotación. Para eso, PSJ Cobre Mendocino necesita la ratificación de la DIA en la Legislatura.
A su vez, Cornejo explicó en su perfil de X que la Declaración de Impacto Ambiental “no implica una habilitación automática. Es una autorización con condiciones estrictas, controles permanentes y transparencia total”; y que de esa manera es posible garantizar el desarrollo junto al cuidado del medio ambiente.
“Todos los documentos que integran el expediente y que tratará la Legislatura se encuentran disponibles para su consulta pública desde el inicio del proceso y pueden consultarse en la página del Ministerio de Energía y Ambiente”.
La DIA de PSJ Cobre Mendocino, en el arranque del Argentina Mining en Mendoza
La presentación de la DIA en de PSJ Cobre Mendocino coincidió con la apertura de Argentina Mining, la feria de minería más importante del país que, después de 17 años, vuelve a realizarse en Mendoza.
La exposición será desde el miércoles 29 al viernes 31 de octubre en la Nave Cultural. Ya confirmaron presencia 170 empresas mineras, en su mayoría presentes en Argentina pero también de Australia, Canadá y Estados Unidos.
Pero junto a las empresas mineras y sus proyectos, de la muestra también participan 55 expositores a lo largo de los tres días.
La apertura estará a cargo del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.