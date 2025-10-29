Alfredo Cornejo aseguró que la DIA de San Jorge garantiza condiciones estrictas, controles y transparencia

PSJ cobre mendocino, audiencias virtuales El proyecto de explotación minera PSJ Cobre Mendocino pasó por audiencias públicas presenciales y virtuales.

Para el gobernador, el proyecto San Jorge –PSJ Cobre Mendocino- representa una oportunidad de “generar empleo, ampliar la matriz productiva de la provincia y aprovechar nuestros recursos con responsabilidad”.

Salió la DIA para PSJ Cobre Mendocino, de la minera San Jorge

La aprobación del impacto ambiental en sede administrativa no es suficiente para que la minera San Jorge pueda iniciar los trabajos de explotación. Para eso, PSJ Cobre Mendocino necesita la ratificación de la DIA en la Legislatura.

A su vez, Cornejo explicó en su perfil de X que la Declaración de Impacto Ambiental “no implica una habilitación automática. Es una autorización con condiciones estrictas, controles permanentes y transparencia total”; y que de esa manera es posible garantizar el desarrollo junto al cuidado del medio ambiente.

“Todos los documentos que integran el expediente y que tratará la Legislatura se encuentran disponibles para su consulta pública desde el inicio del proceso y pueden consultarse en la página del Ministerio de Energía y Ambiente”.

dia mineria san jorge psj cobre mendocino Los 5 puntos que el Gobierno destacó sobre la DIA del proyecto de minería PSJ Cobre Mendocino.

La DIA de PSJ Cobre Mendocino, en el arranque del Argentina Mining en Mendoza

La presentación de la DIA en de PSJ Cobre Mendocino coincidió con la apertura de Argentina Mining, la feria de minería más importante del país que, después de 17 años, vuelve a realizarse en Mendoza.

La exposición será desde el miércoles 29 al viernes 31 de octubre en la Nave Cultural. Ya confirmaron presencia 170 empresas mineras, en su mayoría presentes en Argentina pero también de Australia, Canadá y Estados Unidos.

Pero junto a las empresas mineras y sus proyectos, de la muestra también participan 55 expositores a lo largo de los tres días.

La apertura estará a cargo del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.