Está confirmado el precio que tendrá el dólar este jueves 30 de octubre cuando abran los bancos

dolares (10) El precio del dólar este jueves 30 de octubre.

A cuánto se va a vender el dólar este jueves 30 de octubre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este martes tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:

Banco Nación: $1.465

Banco Galicia: $1.460

Banco ICBC: $1.455

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.475

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.470

Banco Hipotecario: $1.470

Banco Santander: $1.470

Brubank: $1.455

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.465

Banco Piano: $1.475

En tanto, en Mercado Pago se confirmó que el dólar se venderá a un precio estimado de $1.466, mientras que en las cuevas, el dólar blue se venderá a $1.460.

dolares (13) Cuál es el precio del dólar que los bancos informaron al Banco Central.

Qué conviene hacer con los dólares en el banco

En caso de que una persona compre dólares, hay bancos que dan varias opciones para invertir y no tener ningún tipo de riesgos. El más popular es el plazo fijo en dólares, que dependiendo de cada entidad, paga hasta el 2,50% anual. Esta inversión no solamente no representa ningún peligro de perder ahorros, sino que también informa lo que se ganará antes de aprobar su conformación.

Algunos bancos también se encargan de ofrecer la opción de cajas de ahorro remuneradas. Estas son las cuentas en donde se tienen los dólares y en donde los bancos pagan intereses diariamente, tal como lo hacen las billeteras virtuales. Hay dos diferencias con respecto al plazo fijo y es que el porcentaje de rendimiento es menor y se puede disponer del dinero en cualquier momento.