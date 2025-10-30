Está confirmado el precio que tendrá el dólar este jueves 30 de octubre cuando abran los bancos

Los bancos confirmaron que el dólar tendrá un precio más bajo este jueves 30 de octubre que el que tuvo en el inicio del día miércoles. Así lo comunicó el Banco Central, que dio a conocer las cotizaciones que manejará cada una de las entidades más importantes del país.
Esta semana el precio del dólar ha tenido mucho movimiento, tanto para arriba como hacia abajo, llegando a tener un piso de $1.360 y un techo de $1.505.
Sin embargo, este miércoles operó a la baja y eso permitirá que durante el inicio de las operaciones cambiarias de este jueves, el dólar tenga un precio más bajo.
A cuánto se va a vender el dólar este jueves 30 de octubre
Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este martes tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:
- Banco Nación: $1.465
- Banco Galicia: $1.460
- Banco ICBC: $1.455
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.475
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.470
- Brubank: $1.455
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.465
- Banco Piano: $1.475
En tanto, en Mercado Pago se confirmó que el dólar se venderá a un precio estimado de $1.466, mientras que en las cuevas, el dólar blue se venderá a $1.460.
Qué conviene hacer con los dólares en el banco
En caso de que una persona compre dólares, hay bancos que dan varias opciones para invertir y no tener ningún tipo de riesgos. El más popular es el plazo fijo en dólares, que dependiendo de cada entidad, paga hasta el 2,50% anual. Esta inversión no solamente no representa ningún peligro de perder ahorros, sino que también informa lo que se ganará antes de aprobar su conformación.
Algunos bancos también se encargan de ofrecer la opción de cajas de ahorro remuneradas. Estas son las cuentas en donde se tienen los dólares y en donde los bancos pagan intereses diariamente, tal como lo hacen las billeteras virtuales. Hay dos diferencias con respecto al plazo fijo y es que el porcentaje de rendimiento es menor y se puede disponer del dinero en cualquier momento.