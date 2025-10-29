Está confirmado el precio al que se venderá el dólar este miércoles 29 de octubre cuando abran los bancos

Los bancos más importantes confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este miércoles 29 de octubre, luego de que en el segundo día de la semana, la moneda norteamericana volviera a pasar la barrera de los $1.500, casi eliminando por completo la bajada que tuvo después de las elecciones.
Durante la jornada de este martes, el precio del dólar subió de $1.460 hasta los $1.505 en el Banco Nación, y luego tuvo una pequeña disminución. Justamente, con este último precio es que arrancará en esta entidad el miércoles 29 de octubre, mientras que los demás bancos lo van a cotizar en un precio cercano a este.
A cuánto se va a vender el dólar este miércoles 29 de octubre
Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este martes tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:
- Banco Nación: $1.500
- Banco Galicia: $1.475
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.495
- Banco Supervielle: $1.498
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500
- Banco Patagonia: $1.490
- Banco Hipotecario: $1.490
- Banco Santander: $1.490
- Brubank: $1.485
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.500
- Banco Piano: $1.490
En tanto, en Mercado Pago se confirmó que el dólar se venderá a un precio estimado de $1.476, mientras que en las cuevas, el dólar blue se venderá a $1.470.
Qué conviene hacer con los dólares en el banco
En caso de comprar dólares, hay bancos que dan varias opciones para invertir y no tener ningún tipo de riesgos. El más popular es el plazo fijo en dólares, que dependiendo de cada entidad, paga hasta el 2,50% anual. Esta inversión no solamente no representa ningún peligro de perder ahorros, sino que también informa lo que se ganará antes de aprobar su conformación.
Algunos bancos también ofrecen la opción de cajas de ahorro remuneradas. Estas son las cuentas en donde se tienen los dólares y en donde los bancos pagan intereses diariamente, tal como lo hacen las billeteras virtuales. Hay dos diferencias con respecto al plazo fijo y es que el porcentaje de rendimiento es menor y se puede disponer del dinero en cualquier momento.