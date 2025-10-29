Está confirmado el precio al que se venderá el dólar este miércoles 29 de octubre cuando abran los bancos

Banco Nación: $1.500

Banco Galicia: $1.475

Banco ICBC: $1.475

Banco BBVA: $1.495

Banco Supervielle: $1.498

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500

Banco Patagonia: $1.490

Banco Hipotecario: $1.490

Banco Santander: $1.490

Brubank: $1.485

Banco Credicoop: $1.500

Banco Macro: $1.500

Banco Piano: $1.490

En tanto, en Mercado Pago se confirmó que el dólar se venderá a un precio estimado de $1.476, mientras que en las cuevas, el dólar blue se venderá a $1.470.

dolar (4) Luego de bajar tras el resultado de las elecciones, el dólar volvió a subir.

Qué conviene hacer con los dólares en el banco

En caso de comprar dólares, hay bancos que dan varias opciones para invertir y no tener ningún tipo de riesgos. El más popular es el plazo fijo en dólares, que dependiendo de cada entidad, paga hasta el 2,50% anual. Esta inversión no solamente no representa ningún peligro de perder ahorros, sino que también informa lo que se ganará antes de aprobar su conformación.

Algunos bancos también ofrecen la opción de cajas de ahorro remuneradas. Estas son las cuentas en donde se tienen los dólares y en donde los bancos pagan intereses diariamente, tal como lo hacen las billeteras virtuales. Hay dos diferencias con respecto al plazo fijo y es que el porcentaje de rendimiento es menor y se puede disponer del dinero en cualquier momento.