El dólar oficial rebotó $35 y el CCL fue el único en volver a superar los $1.500

Sin embargo, entre los financieros se registró la mayor suba, con la cual se superó el techo de los $1.500 inclusive.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El dólar blue, que había escalado a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, sumó $5 por la tarde para cerrar en $1.470.

El dólar mayorista se ubicó en $1.470 con una suba de 3,3%, en lo que fue una jornada “volátil” con volumen de US$571 millones, según estiman analistas.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 2,3% hasta $1.476,77. Pero fue el Contado Con Liquidación el de la mayor suba de la rueda de este martes.

Es que el CCL había sumado 2,24%, un alza que termino por duplicar al cierre (4,42%): de ese modo, pasó de $1.492 a $1.524,06.