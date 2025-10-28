El dólar oficial rebotó $35 y el CCL fue el único en volver a superar los $1.500

El dólar oficial cerró este martes en$1.495 para la venta en la pizarra del Banco Nación, con una suba de $35 respecto del cierre del lunes. Así, frenó la tendencia a la baja tras las elecciones, con un mayorista que se acercó a la banda máxima de intervención del Banco Central y un dólar blue que sólo repuntó $5 ($1.470) .
Así, el rebote del dólar formal no alcanzó a compensar los $55 perdidos en la primera rueda de la semana tras el resonante triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas. Pero quedó a las compuertas de los $1.500, nivel en el que el ministro de Economía Luis Caputo dijo sentirse “cómodo” la semana pasada.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre un mínimo de $1.475 (Galicia) y máximos de $1.500 (Credicoop, Macro) para la venta.
Sin embargo, entre los financieros se registró la mayor suba, con la cual se superó el techo de los $1.500 inclusive.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
El dólar blue, que había escalado a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, sumó $5 por la tarde para cerrar en $1.470.
El dólar mayorista se ubicó en $1.470 con una suba de 3,3%, en lo que fue una jornada “volátil” con volumen de US$571 millones, según estiman analistas.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 2,3% hasta $1.476,77. Pero fue el Contado Con Liquidación el de la mayor suba de la rueda de este martes.
Es que el CCL había sumado 2,24%, un alza que termino por duplicar al cierre (4,42%): de ese modo, pasó de $1.492 a $1.524,06.