El triunfo de Javier Milei hizo caer todos los tipos de dólar y fue un trampolín para las acciones

Así, al menos este lunes, la volatilidad financiera que fue un signo de los dos últimos meses pareció haberse disipado. Y quienes decidieron pagar más de $1.500 en la previa de las elecciones terminaron lamentando el mal negocio.

Cuál será el precio del dólar después de las elecciones del 26 de octubre Bajaron las cootizaciones del dólar tras la victoria de Javier Milei.

Cuánto cayeron las otras cotizaciones del dólar

Como el único tipo que cotiza los fines de semana, la reacción del dólar cripto durante las elecciones y a la espera del escrutinio ya anticipaba una expectativa positiva de los mercados acerca de un buen resultado para la administración Milei.

Finalmente terminó confirmándose un efecto cascada en el resto de los precios de la moneda norteamericana.

Se notó más en los financieros, con el dólar CCL (Contado con Liquidación) como el de mayor descenso: un 7,7% equivalente a $122,69 en promedio hizo que llegara al cierre ofreciéndose por $1.459,50, luego de haber rozado $1.600 el viernes.

A su vez, el dólar MEP cayó más de $106 este lunes (-6,8%) hasta detenerse en $1.444,30.

Con el régimen de bandas cambiarias actualizadas en un tope máximo de $1.494 el dólar mayorista se alejó un poco más. A $1.435 para la venta, fue el resultado de un retroceso de $57 (-3,82%).

Más allá de la cotización del Nación, entre los bancos el dólar minorista terminó más abajo ($1.450 en el Patagonia, Santander y Galicia) y también un poco más arriba ( $1.470 en algunas entidades provinciales de San Juan y Córdoba).

Acciones argentinas, con la mayor suba en 30 años

Por su parte, las acciones registraron subas de hasta 40% en las transacciones de premercado. Los mejores resultados fueron para los papeles de los bancos, seguidos por petroleras y energéticas.

El índice Merval de la Bolsa de Comercio trepó 20% en pesos. Y logró cerrar con una mejora de 31% medida en dólares, lo que significa haber revertido casi por completo la caída acumulada en lo que va del 2025.

En definitiva, experimentó la suba más alta en 30 años para una sola rueda.

Por otra parte, los ADR argentinos en Wall Street estuvieron liderados por Banco Supervielle, con una ganancia que llegó al 50%, lo que implica la mayor suba desde el año 2002.

Los de Banco Galicia subieron 35%, los de BBVA 35,8%, y Banco Macro 35,4%.

Por su parte, las acciones de YPF subieron 26%, seguidas por Edenor (24,2%), Central Puerto (23,4%) y Pampa Energía 20,7%.

Bastante más atrás quedó Mercado Libre, con subas de hasta 7%.

Algo similar ocurrió con los bonos de la deuda pública, lo cual provocará una baja en el riesgo país. Se estima que podría ser una brusca caída hasta los 650 puntos, pero se conocerá recién e4ste martes.