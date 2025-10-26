El minuto a minuto del dólar cripto tras el cierre de los comicios: cuál es su precio y como varía

cotizacion del dolar (2)

A cuánto se vende el dólar cripto

Existen diferentes criptodólares o dólares cripto, pero estas suelen tener la misma cotización. Incluso, hay aplicaciones que tambien venden dóalres. Estas son las cotizaciones que manejan dos de las más importantes.

Buenbit

USDC: $1.484

USDT: $1.484

DAI: $1.484

Dólares: $1.484

Lemon

USDC: $1.495

USDT: $1.495

DAI: $1.495

cripto dolares.webp

A cuánto se venderá el dólar en los bancos este lunes 27 de octubre

Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 27 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio tras el fin de semana, serán las siguientes:

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.515

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.513

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.520

Banco Santander: $1.505

Brubank: $1.515

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.520

Cuál es el precio confirmado del dólar blue para este lunes 27 de octubre

En tanto, el dólar blue, se a a vender por encima de los $1.500. De hecho, las cuevas confirmaron que este lunes, cuando abran los mercados, comenzará a venderse a un precio de $1.525, a la espera de lo que ocurra con los bancos y la demanda de moneda norteamericana.

En cuanto a billeteras virtuales, como Mercado Pago, estas confirmaron un precio del dólar en $1.533, aunque este precio, al igual que el de los bancos y las cuevas pueden durar muy poco tiempo, antes de ser actualizados a causa de los resultados de las elecciones y la reacción del mercado tras darse a conocer los resultados.