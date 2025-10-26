El resultado de las elecciones 2025 determinó el precio del dólar en el inicio de la semana

dolares (4) Archivo

Cuál será el precio del dólar oficial después de las elecciones 2025

La quita de la presión sobre el dólar y el hecho de que los criptodólares llegaran a tener un precio por debajo del oficial, puede llegar a ayudar a que el precio del dólar baje este lunes 27 de octubre.

Hasta este domingo, los bancos habían confirmado que el precio promedio del dólar iba a ser de $1.517. Sin embargo, con el resultado de las elecciones ya confirmado, se espera que tenga una baja importante y se aleja de los valores récord que tuvo en las últimas dos semanas.

Mientras tanto, el precio inicial que tendrá el dólar en cada banco es el siguiente, según lo confirmado por el Banco Central:

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.515

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.520

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.513

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.520

Banco Santander: $1.505

Brubank: $1.515

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.520

dolares, cotizacion Las elecciones 2025 y su resultado fueron claves para la cotización del dólar.

Asimismo, donde también se espera una baja es en el dólar blue. Las cuevas iban a iniciar a un precio de $1.525, pero si baja el valor en los bancos, también lo hará en estos lugares.