Elecciones 2025: la relación de fuerza cambiará en el Congreso desde diciembre

Sin embargo, necesitará alcanzar acuerdos con otros bloques dialoguistas para poder aprobar las leyes.

Diputados Diciembre

El oficialismo contará con 80 diputados propios, más del doble de los que posee actualmente. Si se suman los 24 legisladores del PRO y los radicales dialoguistas, superará los 110 diputados.

Por su parte, el peronismo mantendrá 99 legisladores.

Senado de la Nación

En el Senado, el oficialismo obtuvo 14 de las 28 bancas en juego, imponiéndose en 7 de las 8 provincias que renovaban representantes. De esta forma, alcanzará 18 senadores propios y, con el apoyo de 6 aliados del PRO, llegará a 26 bancas, suficientes para bloquear vetos presidenciales o un eventual juicio político.

El oficialismo casi triplicó su número actual de senadores, lo que le permitirá poner fin a la etapa de “derrotas automáticas” frente a la oposición.

Senado

Provincias que eligieron senadores

Las provincias que renovaron sus representantes en la Cámara Alta fueron: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego, Río Negro y Santiago del Estero.

En las seis primeras, el oficialismo resultó ganador y se quedó con dos senadores por distrito. En Río Negro quedó en segundo lugar, y en Santiago del Estero terminó tercero, sin sumar bancas.