Desde el 10 de diciembre cambiará la relación de fuerzas en el Congreso. El oficialismo no sólo logró alcanzar “el tercio”, sino que, junto a sus aliados, podría convertirse en la primera minoría. La Libertad Avanza se impuso por cerca de 10 puntos sobre el peronismo a nivel nacional en las elecciones legislativas.
Elecciones 2025: la relación de fuerza cambiará en el Congreso desde diciembre
La Libertad Avanza lideró la elección de diputados nacionales con 40,78% (9.226.554 votos); segunda quedó Fuerza Patria y afines con 31,64% (7.158.626 votos)
Con el 97,30% de las mesas escrutadas y una participación del 67,9%, La Libertad Avanza lideró la elección de diputados nacionales con 40,78% (9.226.554 votos); segunda quedó Fuerza Patria y afines con 31,64% (7.158.626 votos). Más atrás se ubicaron Provincias Unidas con 7,01%, FIT con 3,92% y UCR con 0,96%. La ventaja entre la primera y la segunda fuerza fue de 9,14 puntos porcentuales, equivalente a 2.067.928 votos: una brecha ancha, de esas que se ven a simple vista en una planilla.
Cámara de Diputados de la Nación
En Diputados La Libertad Avanza, junto al PRO, será la primera minoría en la Cámara de Diputados, con más de 100 legisladores.
Sin embargo, necesitará alcanzar acuerdos con otros bloques dialoguistas para poder aprobar las leyes.
El oficialismo contará con 80 diputados propios, más del doble de los que posee actualmente. Si se suman los 24 legisladores del PRO y los radicales dialoguistas, superará los 110 diputados.
Por su parte, el peronismo mantendrá 99 legisladores.
Senado de la Nación
En el Senado, el oficialismo obtuvo 14 de las 28 bancas en juego, imponiéndose en 7 de las 8 provincias que renovaban representantes. De esta forma, alcanzará 18 senadores propios y, con el apoyo de 6 aliados del PRO, llegará a 26 bancas, suficientes para bloquear vetos presidenciales o un eventual juicio político.
El oficialismo casi triplicó su número actual de senadores, lo que le permitirá poner fin a la etapa de “derrotas automáticas” frente a la oposición.
Provincias que eligieron senadores
Las provincias que renovaron sus representantes en la Cámara Alta fueron: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego, Río Negro y Santiago del Estero.
En las seis primeras, el oficialismo resultó ganador y se quedó con dos senadores por distrito. En Río Negro quedó en segundo lugar, y en Santiago del Estero terminó tercero, sin sumar bancas.