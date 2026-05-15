Flor Destéfanis junto a Axel Kicillof: "Gobernar mejor no es solamente ordenar números"

flor destefanis Flor Destéfanis participó este viernes de la presentación federal del Movimiento de Mujeres y Diversidades (MdF). Foto: redes sociales

Un camino distinto para Mendoza

Para Destéfanis, la presencia en Ensenada no fue solo un acto de acompañamiento institucional, sino una declaración de principios sobre el rumbo que debería tomar la provincia gobernada hoy por el oficialismo de Alfredo Cornejo.

“Miles de mujeres de cada rincón del país estamos convencidas de que hay un camino distinto, un camino con oportunidades, con gobernantes que no administren el achicamiento del Estado, sino que se animen a transformar realidades”, expresó la intendenta a través de sus canales oficiales tras el encuentro con Kicillof.

Destéfanis fue tajante al diagnosticar la situación actual de Mendoza, enfocándose en la necesidad de un recambio generacional que no solo administre planillas de Excel. "Gobernar mejor no es solamente ordenar números. Es construir una provincia donde vivir, crecer y quedarse vuelva a tener sentido”, sentenció, en una clara alusión al "superávit" y el orden fiscal que suele blandir el Gobierno provincial como principal logro de gestión.

Críticas a la "mimetización" de la oposición

Uno de los puntos más álgidos del discurso que resonó en el escenario fue la advertencia sobre la identidad de la oposición en Mendoza. Siguiendo la línea trazada por Kicillof -quien afirmó que el peronismo no debe parecerse a quienes hoy toman las decisiones en la Casa Rosada-, la intendenta de Santa Rosa trasladó esa lógica al territorio local.

“Lo mismo digo en Mendoza cuando veo a dirigentes que creen que la salida es parecerse cada vez más a quienes vienen gobernando la provincia hace una década”, disparó Destéfanis.

La jefa comunal abogó por una propuesta política que rompa con la hegemonía de los últimos 10 años, evitando que la oposición sea percibida como una variante "más suave" del oficialismo actual.

acto axel kicillof El acto en Ensenada protagonizado por Axel Kicillof. Foto: redes sociales

El factor Kicillof

La cercanía de Destéfanis con el gobernador bonaerense no es nueva, pero este acto la ratifica como la voz cantante de ese proyecto en el oeste argentino. En el entorno de la intendenta aseguraron que el modelo de gestión de Kicillof en Buenos Aires, basado en la obra pública y el sostenimiento del consumo, es el espejo donde Mendoza debería empezar a mirarse para salir del estancamiento.

“Es con Axel. Es con las mujeres. Es con cada compatriota argentino”, cerró Destéfanis, dejando abierta la puerta a un 2027 donde su nombre, ya con la experiencia de la gestión municipal a cuestas, resuena con fuerza para liderar una renovación integral del PJ mendocino.

En un contexto donde la política nacional se polariza, Flor Destéfanis eligió mostrarse en la vereda opuesta al ajuste, apostando a una construcción federal que tenga a las mujeres y a la transformación social como ejes centrales, desafiando el status quo de una provincia que, según ella, necesita volver a "tener sentido" para quienes la habitan.