Confirmado el precio del dólar en cada banco tras las elecciones: a cuánto se venderá el 27 de octubre

A cuánto se va a vender el dólar en cada banco este lunes 27 de octubre

Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 27 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio tras el fin de semana, serán las siguientes:

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.515

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.513

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.520

Banco Santander: $1.505

Brubank: $1.515

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.520

A cuánto se va a vender el dólar blue este lunes 27 de octubre

En tanto, el dólar blue, se va a vender por encima de los $1.500. De hecho, las cuevas confirmaron que este lunes, cuando abran los mercados, comenzará a venderse a un precio de $1.525, a la espera de lo que ocurra con los bancos y la demanda de moneda norteamericana.

No obstante, en caso de los que bancos reduzcan el precio del dólar, este tendrá, seguramente el mismo movimiento, por lo que se espera una semana tranquila en cuánto a la cotización de la moneda norteamericana.