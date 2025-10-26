Confirmado el precio del dólar en cada banco tras las elecciones: a cuánto se venderá el 27 de octubre

Los bancos confirmaron el precio del dólar al momento en que se abran las operaciones cambiarias de este lunes 27 de octubre.
Con las elecciones ya terminadas y un resultado que parece favorecer al gobierno de Javier Milei, el precio del dólar no tiene la presión que se podía esperar en caso de un resultado adverso.
De hecho, el cripto dólar, que opera los 7 días de la semana, operó en baja desde el momento en que se comenzaron a filtrar los bocas de urna tras el cierre de comicios, lo que también hace que el dólar oficial pueda llegar a tener una baja esta semana, luego de haber tocado los $1.515.
A cuánto se va a vender el dólar en cada banco este lunes 27 de octubre
Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 27 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio tras el fin de semana, serán las siguientes:
- Banco Nación: $1.515
- Banco Galicia: $1.515
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.513
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.520
- Banco Santander: $1.505
- Brubank: $1.515
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.520
A cuánto se va a vender el dólar blue este lunes 27 de octubre
En tanto, el dólar blue, se va a vender por encima de los $1.500. De hecho, las cuevas confirmaron que este lunes, cuando abran los mercados, comenzará a venderse a un precio de $1.525, a la espera de lo que ocurra con los bancos y la demanda de moneda norteamericana.
No obstante, en caso de los que bancos reduzcan el precio del dólar, este tendrá, seguramente el mismo movimiento, por lo que se espera una semana tranquila en cuánto a la cotización de la moneda norteamericana.