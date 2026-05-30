Confirmado el precio del dólar en los bancos este lunes 1 de junio cuando abran

Luego de una semana en la que el dólar mostró varios movimientos, los bancos más importantes le confirmaron al Banco Central de la República Argentina cuál será el precio que tendrá la moneda norteamericana este lunes, en el primer día del mes de junio.
El sexto mes del año implica un desafío para la política cambiaria del gobierno nacional, ya que al pagarse el aguinaldo se espera que el precio del dólar pueda recalentarse y sufrir una suba en su precio.
De hecho, en esta última semana, el precio del dólar mostró varios movimientos y terminó por encima del valor que tenía cuando empezó la semana.
Para el primer día de junio, los bancos confirmaron que el precio de largada del dólar estará alrededor de los $1.430, según los informes que le dieron al Banco Central.
A cuánto se venderá el dólar este lunes 1 de junio en cada banco
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrece cada banco este lunes 1 de junio:
- Banco Nación: $1.430
- Banco Galicia: $1.430
- Banco ICBC: $1.435
- Banco BBVA: $1.435
- Banco Supervielle: $1.438
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430
- Banco Patagonia: $1.435
- Banco Hipotecario: $1.435
- Banco Santander: $1.430
- Brubank: $1.418
- Banco Credicoop: $1.430
- Banco Macro: $1.435
- Banco Piano: $1.430
- Banco de Comercio: $1.435
Plazos fijos en dólares: cuánto pagan los bancos este 1 de junio
Entre las opciones más elegidas por los ahorristas en dólares a la hora de invertir se encuentra el plazo fijo en dólares. Esta operación es una de las más populares en cada banco, debido a su facilidad para realizarla y el bajo o nulo riesgo que representa.
Estas son las tasas de interés que maneja cada banco para plazos fijos en dólares a 30 días:
- Banco Nación (BNA) 2,00%
- Banco Provincia 1,50%
- BBVA Argentina 1,35%
- Banco Ciudad 0,10%
- Santander Argentina 0,05%
- Banco Galicia 1,255%
- Banco Macro 1,75%
- ICBC Argentina 0,05%
- Banco Hipotecario 1,25%
- Banco Credicoop 0,05%