Confirmado el precio del dólar en los bancos este lunes 1 de junio cuando abran

Para el primer día de junio, los bancos confirmaron que el precio de largada del dólar estará alrededor de los $1.430, según los informes que le dieron al Banco Central.

dolares, compra de dolares

A cuánto se venderá el dólar este lunes 1 de junio en cada banco

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrece cada banco este lunes 1 de junio:

Banco Nación: $1.430

Banco Galicia: $1.430

Banco ICBC: $1.435

Banco BBVA: $1.435

Banco Supervielle: $1.438

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430

Banco Patagonia: $1.435

Banco Hipotecario: $1.435

Banco Santander: $1.430

Brubank: $1.418

Banco Credicoop: $1.430

Banco Macro: $1.435

Banco Piano: $1.430

Banco de Comercio: $1.435

dolares (5) Foto: Archivo

Plazos fijos en dólares: cuánto pagan los bancos este 1 de junio

Entre las opciones más elegidas por los ahorristas en dólares a la hora de invertir se encuentra el plazo fijo en dólares. Esta operación es una de las más populares en cada banco, debido a su facilidad para realizarla y el bajo o nulo riesgo que representa.

Estas son las tasas de interés que maneja cada banco para plazos fijos en dólares a 30 días: