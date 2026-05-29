El oficial y dólar blue cerraron mayo sin cambios y ya se recalibran las proyecciones para diciembre

DOLAR BLUE (4) El dólar blue se mantuvo estable este viernes y cotizó a $1.430 para la venta en las cuevas informales. Foto: archivo

Las compras del Banco Central y el factor campo

El comportamiento de las pizarras se dio en un contexto de fuerte protagonismo del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La autoridad monetaria acentuó su estrategia de absorción de divisas, acumulando compras netas por más de U$S2.500 millones en el mes. Este saldo positivo estuvo firmemente apuntalado por la aceleración en la liquidación de divisas del sector agroexportador y el dinamismo de las nuevas emisiones de deuda corporativa.

Durante la jornada del viernes, el volumen operado en el segmento de contado fue notablemente alto, superando los U$S719,8 millones, mientras que en el mercado global se movilizaron unos U$S1.639 millones. Con estos números, la cotización mayorista volvió a quedar lejos del techo del esquema de bandas cambiarias -que este viernes escaló a $1.757,34-, dejando la brecha cambiaria con ese límite en un 24,8%.

Futuros y cotizaciones paralelas

En el Mercado de Futuros (Rofex), los operadores reflejaron las expectativas de mediano y largo plazo. Los contratos operaron con subas de hasta el 0,3% en los tramos correspondientes a la segunda mitad de 2026, fijando un valor implícito de $1.615 para fines de diciembre. En contraste, las posiciones para 2027 anotaron una mayoría de bajas.

Por el lado del consumo minorista, el dólar de referencia en el Banco Nación (BNA) cerró estable a $1.430 para la venta, lo que posicionó al dólar tarjeta en los $1.859. Asimismo, el promedio ponderado que realiza el BCRA sobre las entidades financieras de la city porteña marcó un cierre de $1.431,57.

Finalmente, las cotizaciones financieras mantuvieron la calma. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) operó en $1.434,96, en tanto que el Contado con Liquidación (CCL) lo hizo a $1.485,40, manteniendo la brecha con el mayorista en un controlado 5,5%. Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable y cotizó a $1.430 para la venta en las cuevas informales.