El riesgo país bajó a 488 puntos tras una nueva suba de los bonos argentinos

El clima favorable de la jornada financiera también se replicó en el sector de la renta variable. En la bolsa local, las acciones del panel MERVAL hilvanan otra rueda en alza con un avance de 0,8%. En sintonía con el mercado doméstico, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en el exterior también operan con mayoría de subas, cerrando una rueda de fuerte optimismo para los inversores.

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