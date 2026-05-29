El riesgo país argentino se afirma por debajo de los 500 puntos y al promediar la rueda de este viernes 29 de mayo y se ubica en 488 unidades. Este movimiento representa una reducción de seis puntos con relación al último cierre, consolidando la tendencia positiva que vienen mostrando los mercados de la región.
El riesgo país bajó a 488 puntos tras una nueva suba de los bonos argentinos
El indicador toca su nivel más bajo desde el 29 de enero, momento en que se registró una marca de 482 puntos
Según los datos de la jornada, el retroceso del indicador es producto de una nueva suba de los bonos de la deuda pública. Con este rendimiento diario, el índice financiero alcanzó su valor más bajo desde el 29 de enero pasado, cuando llegó a ubicarse en las 482 puntos.
El clima favorable de la jornada financiera también se replicó en el sector de la renta variable. En la bolsa local, las acciones del panel MERVAL hilvanan otra rueda en alza con un avance de 0,8%. En sintonía con el mercado doméstico, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en el exterior también operan con mayoría de subas, cerrando una rueda de fuerte optimismo para los inversores.