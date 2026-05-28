Otra baja del dólar blue lo dejó al mismo precio que el oficial por segunda vez en mayo

Este jueves 28 de mayo, el mercado cambiario argentino consolidó una marcada tendencia a la estabilidad, con otra convergencia absoluta entre el mercado informal y oficial. Esto pasó luego de otra baja del dólar blue, de $10, antes de cerrar a $1.430, el mismo valor del dólar oficial en el Banco Nación.
Tras un descenso de 0,70%, el dólar blue igualó otra vez el precio del venta del oficial minorista. Fue la segunda coincidencia del mes entre los dos tipos de dólar, que redujo la brecha a mínimos históricos.
Otros bancos se hicieron eco y mantuvieron sus valores estables, aunque algunos arriba de los $1.435.
Por su parte, el dólar mayorista mantuvo su dinámica. Había empezado la jornada arriba de los $1.412 y la cerró, tras una leve baja, en $1.410, sempre monitoreado por el Banco Central.
Qué pasó con el dólar MEP
La cotización mayorista volvió a ubicarse entre las bandas cambiarias que administra el Banco Central. Y que este jueves fijaron un piso de $793,54 y un techo de $1.755,44.
De esa manera, tras sucesivas compras de divisas, las reservas acumuladas ya superan los U$S48.000 millones.
En el ámbito bursátil, los dólares financieros operaron con extrema calma y variaciones marginales: el MEP avanzó levemente hasta los $1.432,80, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió y volvió a subir para ubicarse en $1.482,90.
Fue la dinámica registrada en la penúltima jornada de una semana corta en la que por primera vez todos los tipos de dólar quedaron por encima de los $1.400. Salvo el dólar tarjeta, condicionado por la carga impositiva, se mantuvo sin cambios en la cima de las cotizaciones a $1.859.