Otra baja del dólar blue lo dejó al mismo precio que el oficial por segunda vez en mayo

dolar argentina El Banco Central volvió a ajustas las bandas cambiarias en las que se mueve el dólar mayorista

Por su parte, el dólar mayorista mantuvo su dinámica. Había empezado la jornada arriba de los $1.412 y la cerró, tras una leve baja, en $1.410, sempre monitoreado por el Banco Central.

Qué pasó con el dólar MEP

La cotización mayorista volvió a ubicarse entre las bandas cambiarias que administra el Banco Central. Y que este jueves fijaron un piso de $793,54 y un techo de $1.755,44.

De esa manera, tras sucesivas compras de divisas, las reservas acumuladas ya superan los U$S48.000 millones.

En el ámbito bursátil, los dólares financieros operaron con extrema calma y variaciones marginales: el MEP avanzó levemente hasta los $1.432,80, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió y volvió a subir para ubicarse en $1.482,90.

Fue la dinámica registrada en la penúltima jornada de una semana corta en la que por primera vez todos los tipos de dólar quedaron por encima de los $1.400. Salvo el dólar tarjeta, condicionado por la carga impositiva, se mantuvo sin cambios en la cima de las cotizaciones a $1.859.