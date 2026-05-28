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Mercado cambiario

Otra baja del dólar blue lo dejó al mismo precio que el oficial por segunda vez en mayo

Ambos coincidieron en $1.430 para la venta. También bajó el dólar mayorista. El dólar tarjeta sigue siendo el más caro

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
El dólar oficial y el blue, otra vez empatados. Este jueves 28 de mayo, en $1.430

El dólar oficial y el blue, otra vez empatados. Este jueves 28 de mayo, en $1.430

Este jueves 28 de mayo, el mercado cambiario argentino consolidó una marcada tendencia a la estabilidad, con otra convergencia absoluta entre el mercado informal y oficial. Esto pasó luego de otra baja del dólar blue, de $10, antes de cerrar a $1.430, el mismo valor del dólar oficial en el Banco Nación.

Tras un descenso de 0,70%, el dólar blue igualó otra vez el precio del venta del oficial minorista. Fue la segunda coincidencia del mes entre los dos tipos de dólar, que redujo la brecha a mínimos históricos.

Otros bancos se hicieron eco y mantuvieron sus valores estables, aunque algunos arriba de los $1.435.

dolar argentina
El Banco Central volvió a ajustas las bandas cambiarias en las que se mueve el dólar mayorista

El Banco Central volvió a ajustas las bandas cambiarias en las que se mueve el dólar mayorista

Por su parte, el dólar mayorista mantuvo su dinámica. Había empezado la jornada arriba de los $1.412 y la cerró, tras una leve baja, en $1.410, sempre monitoreado por el Banco Central.

Qué pasó con el dólar MEP

La cotización mayorista volvió a ubicarse entre las bandas cambiarias que administra el Banco Central. Y que este jueves fijaron un piso de $793,54 y un techo de $1.755,44.

De esa manera, tras sucesivas compras de divisas, las reservas acumuladas ya superan los U$S48.000 millones.

En el ámbito bursátil, los dólares financieros operaron con extrema calma y variaciones marginales: el MEP avanzó levemente hasta los $1.432,80, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió y volvió a subir para ubicarse en $1.482,90.

Fue la dinámica registrada en la penúltima jornada de una semana corta en la que por primera vez todos los tipos de dólar quedaron por encima de los $1.400. Salvo el dólar tarjeta, condicionado por la carga impositiva, se mantuvo sin cambios en la cima de las cotizaciones a $1.859.

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