Confirmado el precio del dólar este lunes 1 de junio cuando abran los bancos

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A cuánto se venderá el dólar este lunes 1 de junio en cada banco

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrece cada banco este lunes 1 de junio:

Banco Nación: $1.430

Banco Galicia: $1.430

Banco ICBC: $1.435

Banco BBVA: $1.435

Banco Supervielle: $1.438

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430

Banco Patagonia: $1.435

Banco Hipotecario: $1.435

Banco Santander: $1.430

Brubank: $1.418

Banco Credicoop: $1.430

Banco Macro: $1.435

Banco Piano: $1.430

Banco de Comercio: $1.435

dolares, cotizacion

El precio del dólar blue en la mañana del lunes 1 de junio

Así como los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar en el inicio de las actividades de este lunes 1 de junio, algo similar hicieron las cuevas, que confirmaron que el dólar blue se venderá a un precio similar al oficial.

En ese sentido, este lunes, los arbolitos arrancarán vendiendo el dólar blue a un precio de $1.430, manteniendo el mismo valor que en los bancos y reduciendo a cero la brecha entre ambos tipos de billetes, lo que es una gran cambio teniendo en cuenta que hace un mes llegaron a tener más de $20 de diferencia.