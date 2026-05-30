Confirmado el precio del dólar este lunes 1 de junio cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio al que venderán el dólar este lunes 1 de junio, cuando se habiliten las operaciones cambiarias para el público en general.
Luego de una semana en la que el precio del dólar se recalentó con varias subas, los bancos le comunicaron a la entidad que los rige cuál será la cotización de la moneda norteamericana.
Según los informes que transmitieron cada una de las entidades bancarias, la mayoría de ellas venderá el dólar a un precio promedio de $1.430, aunque en algunos bancos el billete norteamericano puede presentar algunas diferencias en el precio.
A cuánto se venderá el dólar este lunes 1 de junio en cada banco
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrece cada banco este lunes 1 de junio:
- Banco Nación: $1.430
- Banco Galicia: $1.430
- Banco ICBC: $1.435
- Banco BBVA: $1.435
- Banco Supervielle: $1.438
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430
- Banco Patagonia: $1.435
- Banco Hipotecario: $1.435
- Banco Santander: $1.430
- Brubank: $1.418
- Banco Credicoop: $1.430
- Banco Macro: $1.435
- Banco Piano: $1.430
- Banco de Comercio: $1.435
El precio del dólar blue en la mañana del lunes 1 de junio
Así como los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar en el inicio de las actividades de este lunes 1 de junio, algo similar hicieron las cuevas, que confirmaron que el dólar blue se venderá a un precio similar al oficial.
En ese sentido, este lunes, los arbolitos arrancarán vendiendo el dólar blue a un precio de $1.430, manteniendo el mismo valor que en los bancos y reduciendo a cero la brecha entre ambos tipos de billetes, lo que es una gran cambio teniendo en cuenta que hace un mes llegaron a tener más de $20 de diferencia.