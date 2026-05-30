El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, declaró 3 días de duelo en la comuna por la muerte del reconocido artista plástico Julio Le Parc.
San Martín decretó 3 días de duelo por la muerte de Julio Le Parc, el artista mendocino que conquistó al mundo
Julio Le Parc murió este sábado en Francia a los 97 años. Había nacido en Pamira y llevó el nombre de Mendoza a los museos más importantes del mundo
La medida fue oficializada a través del Decreto Municipal N.º 693/2026, firmado por Rufeil, quien expresó su congoja por la partida de una de las figuras culturales más trascendentes surgidas del departamento.
“Su legado seguirá inspirando generaciones”, manifestó Rufeil al recordar al creador que llevó el nombre de San Martín y de Mendoza a los principales museos, galerías y espacios culturales del mundo.
Desde la comuna destacaron que Le Parc fue uno de los artistas plásticos más importantes y reconocidos a nivel internacional, admirado por su innovación, su compromiso con el arte y su capacidad para transformar la experiencia visual a través de la luz, el movimiento y la participación del público.
Los orígenes de Julio Le Parc en Palmira
Nacido en San Martín, Mendoza, Le Parc construyó una trayectoria excepcional que lo convirtió en una figura central del arte cinético. Su obra trascendió fronteras y recibió reconocimiento en Europa, América Latina y distintos puntos del planeta, posicionándolo como uno de los máximos exponentes argentinos en la escena artística mundial.
Durante los tres días de duelo departamental, las banderas permanecerán a media asta en los edificios públicos municipales como señal de respeto y homenaje a quien dejó una huella imborrable en la cultura argentina y universal.
La noticia de su fallecimiento generó una fuerte conmoción en Mendoza, especialmente en San Martín, su tierra natal, donde vecinos, artistas y referentes culturales comenzaron a despedir a una figura que logró proyectar desde el Este mendocino una obra admirada en todo el mundo.