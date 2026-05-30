Templo de Huma: es considerado el único templo inclinado del mundo inalterado desde hace 40 o 50 años

El templo inclinado de Huma está ubicado en India, específicamente en Huma, una aldea a orillas del río Mahanadi. Este lugar es uno de los pocos santuarios en declive del mundo con una cúspide aún perpendicular al suelo.

Si bien no es tan conocido como la Torre de Pisa, por ejemplo, sí tiene una historia y causa detrás de su construcción, ya que el Templo está dedicado nada más ni nada menos que a Shiva, dios hindú y sagrado para el hinduismo.

Además, se cree que esta estructura se diseñó intencionalmente inclinada o por algún otro motivo, pero otros especialistas en arquitectura no hay pruebas concluyentes que expliquen el motivo. Por lo que puede darse a entender una posible debilidad estructural o que la torre empezó a inclinarse debido al desplazamiento provocado por una inundación o un terremoto causado por el cimiento de roca.

Incluso lo más fascinante es que pese a no haberse medido científicamente el grado de desnivel, se cree que el lugar permanece inalterado desde hace más de 40 años.

¿Por qué algunos edificios emblemáticos se inclinan, pero no se caen y siguen siendo seguros?

edificio inclinado en la arena Hay muchos edificios que se construyen inclinados o se van inclinando con el tiempo. Foto Clarín

Hay varias razones que explican por qué las estructuras se inclinan, entre ellas: