Muchos son los misterios de la humanidad y hay edificios que se llevan gran parte del crédito. Uno de ellos es un templo llamado Huma, una construcción que ha sobrevivido a una inclinación ¿intencional? a terremotos y su diseño llama la atención, pese a que jamás pudo caerse. ¿Cómo es posible?
Hay miles de edificios inclinados alrededor del mundo, es una estructura que caracteriza a la famosa Torre de Pisa, y que, de acuerdo con la ciencia, hay varias razones que explican estas extrañas formas. Sin embargo, hay otras construcciones como el Templo inclinado de Huma que es uno de los únicos santuarios en declive, aunque se desconocen las razones.
Templo de Huma: es considerado el único templo inclinado del mundo inalterado desde hace 40 o 50 años
El templo inclinado de Huma está ubicado en India, específicamente en Huma, una aldea a orillas del río Mahanadi. Este lugar es uno de los pocos santuarios en declive del mundo con una cúspide aún perpendicular al suelo.
Si bien no es tan conocido como la Torre de Pisa, por ejemplo, sí tiene una historia y causa detrás de su construcción, ya que el Templo está dedicado nada más ni nada menos que a Shiva, dios hindú y sagrado para el hinduismo.
Además, se cree que esta estructura se diseñó intencionalmente inclinada o por algún otro motivo, pero otros especialistas en arquitectura no hay pruebas concluyentes que expliquen el motivo. Por lo que puede darse a entender una posible debilidad estructural o que la torre empezó a inclinarse debido al desplazamiento provocado por una inundación o un terremoto causado por el cimiento de roca.
Incluso lo más fascinante es que pese a no haberse medido científicamente el grado de desnivel, se cree que el lugar permanece inalterado desde hace más de 40 años.
¿Por qué algunos edificios emblemáticos se inclinan, pero no se caen y siguen siendo seguros?
Hay varias razones que explican por qué las estructuras se inclinan, entre ellas:
- Condiciones del suelo y cimientos.
- Características geológicas blandas.
- Inclinación por diseño de la construcción.
- Cambios en las aguas subterráneas.
- Cambios en el suelo provocados por la intervención humana.