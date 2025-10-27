Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el festejo del presidente Javier Milei fue "erróneo" este domingo. Las declaraciones las dio pocos minutos después de que se conociera que en las elecciones La Libertad Avanza se impuso en 15 provincias incluyendo la PBA.
Kicillof cuestionó la victoria de Milei y dijo que 6 de cada 10 argentinos rechazaron el modelo
El gobernador bonaerense habló desde el búnker justicialista tras la derrota. Criticó el viaje de Milei a EEUU y advirtió sobre fondos de inversión extranjeros
"Seis de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen también se equivoca si pasan por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo donde se han perdido empleos, ha caído la actividad y cierran empresas todos los días”, lanzó desde el búnker justicialista.
“Por eso, ante esta situación después del 7 de septiembre se fue a Estados Unidos a pedirle auxilio y apoyo al presidente (Donald) Trump y esos fondos de inversión. Ni el gobierno de Estados Unidos y el JP Morgan no son sociedades de beneficencia. Si vinieron a la Argentina no es más que para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos”, continuó.
Para Kicillof el resultado fue "muy ajustado"
Desde el búnker de Fuerza Patria Kicillof destacó el "trabajo, esfuerzo, comprensión y generosidad" de la militancia y destacó que los resultados en la provincia fueron "muy ajustados".
"De los 15 diputados que teníamos para renovar, renovarán los 15 y uno más que irán a defender nuestras convicciones al Congreso”, le dijo a su militancia.
Kicillof estuvo acompañado en el búnker por los referentes Máximo Kirchner y Sergio Massa y por los diputados electos Jorge Taiana y Juan Grabois, entre otros.
La alianza La Libertad Avanza (LLA), con Diego Santilli a la cabeza, se alzó hoy con una sorpresiva victoria por sobre Fuerza Patria en Buenos Aires, en una reñida elección por menos de un punto de diferencia.
De acuerdo a los resultados oficiales, la lista violeta sacó el 41,47% de los votos, seguido muy de cerca por Fuerza Patria, que llevó a Taiana a la cabeza de la lista, con el 40,89%.