Kicillof cuestionó la victoria de Milei y dijo que 6 de cada 10 argentinos rechazaron el modelo

bunker peronista buenos aires Tristeza en el búnker peronista tras los resultados de las elecciones de este domingo 26 de octubre.

Para Kicillof el resultado fue "muy ajustado"

Desde el búnker de Fuerza Patria Kicillof destacó el "trabajo, esfuerzo, comprensión y generosidad" de la militancia y destacó que los resultados en la provincia fueron "muy ajustados".

"De los 15 diputados que teníamos para renovar, renovarán los 15 y uno más que irán a defender nuestras convicciones al Congreso”, le dijo a su militancia.

Kicillof estuvo acompañado en el búnker por los referentes Máximo Kirchner y Sergio Massa y por los diputados electos Jorge Taiana y Juan Grabois, entre otros.

La alianza La Libertad Avanza (LLA), con Diego Santilli a la cabeza, se alzó hoy con una sorpresiva victoria por sobre Fuerza Patria en Buenos Aires, en una reñida elección por menos de un punto de diferencia.

De acuerdo a los resultados oficiales, la lista violeta sacó el 41,47% de los votos, seguido muy de cerca por Fuerza Patria, que llevó a Taiana a la cabeza de la lista, con el 40,89%.