En una reunión realizada el miércoles al mediodía, la Federación Mendocina de Box -FMB- presentó a la nueva Comisión Directiva, la que se impuso en las elecciones del pasado viernes (15) y que dejó como presidente a Oscar Gualpa y a Javier Luján como vice presidente.
Se presentó formalmente la nueva Comisión Directiva de la Federación Mendocina de Box
Tras ganar las elecciones el viernes pasado, la nueva conducción de la Federación Mendocina de Box, encabezada por Oscar Gualpa, se presentó formalmente
La conferencia de presentación de las nuevas autoridades se realizó en el Gimnasio N°3 de la Municipalidad de Capital. También estuvo presente la saliente presidenta Daiana San Román, que presentó un balance de gestión, dando un marco de excelente convivencia institucional y de una línea en común que apuesta al crecimiento de la centenaria entidad que rige el deporte de los puños local.
La lista de "tradicionales" ganó las elecciones de la FMB
Oscar Gualpa inicia su presidencia acompañado por el árbitro internacional Javier Luján como vicepresidente, y apoyado por referentes de la talla del ex árbitro Francisco Wholfart, Pablo Chacón, Osvaldo Corro y el empresario y promotor Jorge Pandolfino.
En conferencia de prensa participaron autoridades del municipio capitalino: la Directora de Deportes Mariana Tonn, y el Jefe de Gobierno, Pablo Espina, además de entrenadores y boxeadores.
Los proyectos de Gualpa al frente de la Federación Mendocina de Box
El flamante presidente de la FMB señaló: "Es un verdadero honor estar al frente de una entidad tan prestigiosa como lo es la Federación Mendocina de Box. Tenemos varios proyectos por desarrollar que son ambiciosos pero que servirá para mejorar notablemente la estructura de la entidad. Hay un gran grupo de trabajo y tenemos muchas ganas por sacar a flote un deporte tan lindo como lo es el boxeo. Esperamos mucho tiempo esta oportunidad y ojalá podamos concretar todo lo que anhelamos”. También sumó la intención de armar una programación de mayor actividad para el boxeo amateur local, verdadero semillero de futuros campeones.
La Comisión Directiva de la FMB
- Presidente: Oscar Gualpa
- Vicepresidente primero: Javier Luján
- Vicepresidente segundo: Luis Marcelo Aramburu
- Secretario: Heber James
- Prosecretario: Oscar Alberto Sosa
- Secretaria de Actas: Mónica Gladys Puebla
- Tesorero: Sergio Mauricio Domínguez
- Protesorero: Orlando Antonio Manzano
- Intendente: Jorge Pandolfino
- Revisor de cuentas Titular 1º: Francisco Wholfart
- Revisor de cuentas Titular 2º: Juan Miguel Grosse
- Revisor de cuentas Suplente 1º: Miguel Branco Secades Escobar
El Balance de Gestión de la saliente presidenta de la FMB
También se destacó la presencia de la saliente presidente Daiana San Román, quien marcó el hito de ser la primera mujer en encabezar la FMB y una de las pioneras del país en este sentido. La China, ex pugilista amateur y kinesióloga de profesión, sucedió en 2004 a Sergio Carreño, cuya gestión normalizó la Federación tras las suspensiones de la Dirección de Personas Jurídicas (en los institucional) y de la Federación Argentina de Box -FAB- en los deportivo.
Entre los datos que resaltó la dirigente saliente estuvo la normalización institucional, las gestión de becas y las capacitaciones para árbitros y jueces y entrenadores.