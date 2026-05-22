Se presentó formalmente la nueva Comisión Directiva de la Federación Mendocina de Box

La lista de "tradicionales" ganó las elecciones de la FMB

Oscar Gualpa inicia su presidencia acompañado por el árbitro internacional Javier Luján como vicepresidente, y apoyado por referentes de la talla del ex árbitro Francisco Wholfart, Pablo Chacón, Osvaldo Corro y el empresario y promotor Jorge Pandolfino.

En conferencia de prensa participaron autoridades del municipio capitalino: la Directora de Deportes Mariana Tonn, y el Jefe de Gobierno, Pablo Espina, además de entrenadores y boxeadores.

boxeo-federacion mendocina-presentacion nuevas autoridades La presentación de la nueva CD se realizó en el Gimnasio N°3 de Capital. Foto: Gentileza Prensa Federación Mendocina de Box

Los proyectos de Gualpa al frente de la Federación Mendocina de Box

El flamante presidente de la FMB señaló: "Es un verdadero honor estar al frente de una entidad tan prestigiosa como lo es la Federación Mendocina de Box. Tenemos varios proyectos por desarrollar que son ambiciosos pero que servirá para mejorar notablemente la estructura de la entidad. Hay un gran grupo de trabajo y tenemos muchas ganas por sacar a flote un deporte tan lindo como lo es el boxeo. Esperamos mucho tiempo esta oportunidad y ojalá podamos concretar todo lo que anhelamos”. También sumó la intención de armar una programación de mayor actividad para el boxeo amateur local, verdadero semillero de futuros campeones.

La Comisión Directiva de la FMB

Presidente: Oscar Gualpa

Vicepresidente primero: Javier Luján

Vicepresidente segundo: Luis Marcelo Aramburu

Secretario: Heber James

Prosecretario: Oscar Alberto Sosa

Secretaria de Actas: Mónica Gladys Puebla

Tesorero: Sergio Mauricio Domínguez

Protesorero: Orlando Antonio Manzano

Intendente: Jorge Pandolfino

Revisor de cuentas Titular 1º: Francisco Wholfart

Revisor de cuentas Titular 2º: Juan Miguel Grosse

Revisor de cuentas Suplente 1º: Miguel Branco Secades Escobar

El Balance de Gestión de la saliente presidenta de la FMB

También se destacó la presencia de la saliente presidente Daiana San Román, quien marcó el hito de ser la primera mujer en encabezar la FMB y una de las pioneras del país en este sentido. La China, ex pugilista amateur y kinesióloga de profesión, sucedió en 2004 a Sergio Carreño, cuya gestión normalizó la Federación tras las suspensiones de la Dirección de Personas Jurídicas (en los institucional) y de la Federación Argentina de Box -FAB- en los deportivo.

24. Comunicado Gestion 2024-2026 San Román Daiana (2)

Entre los datos que resaltó la dirigente saliente estuvo la normalización institucional, las gestión de becas y las capacitaciones para árbitros y jueces y entrenadores.