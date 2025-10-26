Quiénes son los 5 diputados nacionales por Mendoza que irán al Congreso

Estos legisladores tendrán un rol muy relevante en el próximo período, en un Congreso que se presenta como pieza fundamental frente a los intentos de reforma del oficialismo.

elecciones 2025 diputados nacionales elegidos Los diputados que representarán a Mendoza en el Congreso Nacional.

Mendoza y sus diputados en el Congreso Nacional

Los números reflejan una clara ventaja de la alianza Cambia Mendoza+Libertad Avanza en la provincia, consolidando una importante base de apoyo en el electorado mendocino. Este resultado posiciona a dicha fuerza como un actor determinante en las futuras votaciones y debates parlamentarios.