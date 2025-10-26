Emir Félix aseguró su entrada al Congreso con un peronismo que no termina de recuperarse

resultados en el sur de mendoza Algunos datos preliminares sobre las elecciones en el sur mendocino.

Félix: "Haremos una autocrítica con tiempo"

Al conocerse los resultados, el candidato del peronismo admitió ante la prensa: "Tenemos dificultad para sumar la segunda banca", por lo que es casi un hecho que su compañera de lista, Uceda, no irá al Congreso.

A pesar de la complejidad, Félix destacó que "fue una elección muy superadora", haciendo hincapié en la mejora del desempeño electoral del peronismo en comparación con instancias anteriores. Además, consideró que "si el presidente ha recibido este espaldarazo, ahora tendrá que demostrar en función de ese apoyo que ha recibido".

Félix también recalcó que la autocrítica "nosotros la vamos a hacer con tiempo". "Estamos mirando los números recién -se atajó-, vamos a terminar de mirarlos".

En relación con el futuro y la gestión, el candidato expresó su deseo de que "el gobierno entienda que las economías regionales son muy importantes".

Finalmente, Félix concluyó su análisis subrayando la importancia de una evaluación individual para cada contienda electoral: "Creo que de cada elección se hace un análisis particular", expresó.

EMIR FELIX SAN RAFAEL Emir Félix intenta reagrupar a un peronismo en proceso de cambio.

Félix, el peronismo y su llegada al Congreso Nacional

El exjefe comunal sanrafaelino y actual presidente del PJ local, con una trayectoria política consolidada en el sur provincial, ocupó el primer lugar en la nómina de su fuerza, lo que le garantizó el acceso al cuerpo legislativo. Su hermano, Omar Félix, es actualmente el intendente del municipio sureño.

La campaña del peronismo mendocino se enfocó en enfatizar la oposición a Javier Milei y la "necesidad de ponerle un límite". Una idea que, a juzgar por los resultados, no terminó de cuajar entre la ciudadanía.