Félix rumbo a las elecciones: "Cornejo se puede aliar hoy con Milei, mañana con Del Caño y pasado con cualquiera"

emir felix marisa uceda elecciones 2025 peronismo candidatos Emir Félix encabeza la lista de candidatos de diputados nacionales del peronismo en las elecciones 2025.

“Este Congreso se ha visto marcado por la misma locura del gobierno nacional. Tenemos que recuperar el valor de esta institución”, agregó Uceda, candidata al Congreso por el peronismo en segundo término.

El mensaje final del peronismo de cara a las elecciones 2025

“El Congreso es fundamental para la vida institucional democrática de nuestro país y es lo que pretendemos hacer: acompañar no solo una propuesta de crecimiento para la Nación, sino de seriedad para nuestro pueblo”, señaló Uceda en el cierre de campaña del peronismo mendocino.

“Nuestro pueblo tiene que creer en un sistema serio de la política y los representantes nos debemos a ese sentimiento popular”, explicó la candidata a diputada nacional, que ya tuvo su experiencia en el Congreso.

Esa institucionalidad que el peronismo pregona para el Poder Legislativo nacional, también la pide para la Legislatura provincial. “Los mendocinos tienen la necesidad de reconstruir su fortaleza institucional. La pérdida institucional de Mendoza ha sido muy grave”, expresó Emir Félix.

“Esa mayoría permanente, que le ha permitido a Cornejo que la provincia sea su juguete, es una cosa que hay que terminar”, agregó sobre el equilibrio legislativo que busca el peronismo como segunda fuerza en Mendoza.

“Hemos recorrido toda la provincia. Hemos escuchado relatos de angustias, de expectativas muy venidas abajo en el sector industrial, en el sector empresario, en el sector productivo”, repasó Félix sobre estas semanas de campaña electoral.

stevanato felix candidatos elecciones 2025 Matías Stevanato, intendente de Maipú, acompaña en la lista de candidatos al Congreso en las elecciones 2025.

Para el peronismo, la situación es “dificilísima” y se refleja en la caída de empleo en diferentes sectores.

Según expresó el candidato a diputado, a lo largo de este tiempo el justicialismo ha trabajado para “generar propuestas que apunten a la necesidad de urgencia” y que puedan canalizarse tanto a través del Congreso como a través de la Legislatura y las intendencias y Concejos Deliberantes.

“Creo que nos va a ir muy bien”, adelantó Emir Félix.

La crítica del peronismo al oficialismo, en la previa de las elecciones 2025

“Al oficialismo lo único que le ha quedado es la campaña del miedo, la campaña de descalificarnos, porque de esa manera evitan cómo explicar tener narcos en las listas, tener las dificultades que tienen en su estructura política y el desastre de la economía”, señaló Félix respecto del vaticinio de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza sobre la repercusión negativa que podría traer en la economía un triunfo del peronismo.

“Ellos hablan de que lo peor ya pasó, pero todos los indicadores demuestran que lo peor está por venir si no cambian el rumbo”, agregó el candidato que levanta la bandera de ponerle un límite al gobierno nacional.

“Haber ganado una elección no te da derecho a destruirlo todo, a destruir la educación pública, a destruir la salud pública, a destruir todas las instituciones que forman parte de las necesidades de los argentinos”, dijo en el cierre de campaña peronista.

¿Los Félix siempre fueron kirchneristas?

El gobernador Alfredo Cornejo así lo aseguró durante su paso por Séptimo Día, este miércoles por la noche. Emir Félix, ex intendente de San Rafael y actual candidato, respondió a la chicana: “Cornejo busca descalificar y fue kirchnerista antes que nosotros. Acuérdense”.

Y doblegó la apuesta: “Pero él ya fue kirchnerista, fue alfonsinista, fue delarruista, fue macrista, fue mileísta. Y créanme…, desde el lunes no será más mileísta”.

Es más, agregó, “en círculos privados, él manifiesta que este gobierno está acabado. Lo único que le preocupa es sostener su cuota de poder. No le interesa Mendoza. Se puede aliar hoy con Milei, mañana con Del Caño, y pasado con cualquier cosa. Esto es, Alfredo Cornejo”, cerró Félix de cara a las elecciones 2025.