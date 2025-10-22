En la cuenta regresiva de las elecciones legislativas de este domingo, el gobernador Alfredo Cornejo dialogó con el equipo de 7D, donde hizo un repaso de cómo se desarrolló la campaña y de lo que espera para la jornada electoral en la que el presidente Javier Milei se juega una instancia muy importante y los resultados repercutirán en los mercados.
Cornejo en 7D: "Les pido a los mendocinos que acompañen al gobierno nacional con su voto, vamos a estar mejor"
Alfredo Cornejo habló de la performance de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para este domingo desde la residencia en La Puntilla
En medio de la incertidumbre sobre los resultados y el impacto internacional para el lunes, el mandatario llamó a los mendocinos a dar un espaldarazo al gobierno nacional con su voto.
"Quiero pedirles a todos los mendocinos de trabajo que vayan a votar, no porque sea una obligación, sino porque es un derecho.
Para el próximo Gobierno de Mendoza, el mandatario afirmó que hay muchas personas dentro del Gobierno y fuera, "que están en condiciones de continuar los programas, como Luis (por Petri)". Petri, actual ministro de Defensa de Milei, es el primer candidato a diputado nacional y uno de los políticos con más intención de voto.
El gobernador analizó que un escenario catastrófico sería que el gobierno pierda las elecciones en manos del kirchnerismo. Y dijo que una posibilidad plausible es que el gobierno gane o pierda por muy poco margen.
Cornejo advirtió que el gobierno de Milei tiene que construir alianzas políticas para lograr los avales que necesita y poder "recomponer la economía".
De haber un fracaso rotundo, dijo que lo más lógico es que ocurran los cambios en el gabinete. Y si se ganan las elecciones, "hay que estar dispuestos a hacer los cambios para la continuidad de los programas".
El lugar de las terceras fuerzas
El mandatario evaluó que en las elecciones del domingo "no se juegan las terceras fuerzas" y explicó que sectores como Provincias Unidas no tiene trascendencia para estos comicios.
Si bien manifestó que tiene mucho respeto por este movimiento político, entre los que se encuentra Maximiliano Pullaro, con quien tiene una excelente relación.