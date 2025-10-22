Reforma laboral: Milei aspira a paritarias por empresa y a que el salario dependa del rendimiento

Cordero planteó que la gestión "busca efectivamente tener una eficiencia en la inserción laboral, un déficit que tenemos hace tiempo" y para lograr ese objetivo es necesario "mantener el equilibrio fiscal".

sergio palazzo El mendocino Sergio Palazzo, titular de la Bancaria, no avala el proyecto de reforma laboral. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

El reclamo de la oposición

Los bloques opositores le reclamaron en diferentes momentos por las estadísticas de cierre de empresas, el incremento de la informalidad laboral y la pérdida de puestos de trabajo, en el sector privado y específicamente en la industria.

Cordero aseguró que, desde hace dos meses, la secretaría busca realizar una reforma laboral para implementar en la segunda mitad del gobierno libertario.

"Nosotros lo que vemos es que hay responsabilidad del sector gremial cuando se sientan en la mesa porque se dan cuenta de que la empresa tiene que ser sostenible en el tiempo. Los gremios que protegen a sus trabajadores son los que entienden que la empresa siga abierta", afirmó.

El funcionario aseguró que el cambio proviene de los números paritarios y que "tienen que contemplar a la empresa que más lo necesita por sus trabajadores en la región del país más desfavorecida porque los convenios son por actividad".

A partir de este momento, Cordero fue anunciando el plan de reforma laboral y dijo que la secretaría que comanda "trabaja en los convenio por empresa que permitiría una situación distinta porque podrían negociar con el sindicato si la paritaria nacional quedó muy por encima" y agregó que esa negociación -que señaló que determinadas empresas no podían cubrir- "generan un diferencial salarial siempre hace arriba".

"Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo. Como la inflación baja, ahora la negociación es otra cosa. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo", consideró.

Por el lado de los sectores "patronales", Cordero sólo señaló que están en conversaciones con las cámaras empresariales para que "no trasladen a precios esos aumentos y que los trabajadores puedan contar con este diferencial".

secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

Quiénes apoyan la propuesta de Javier Milei

El anuncio del gobierno es apoyado por el PRO y la UCR, por lo menos en cuanto a los convenios por empresa. En cuanto al "salario dinámico", sería un sistema que busca vincular la remuneración de los trabajadores con su productividad individual y no colectiva, como sucede hasta ahora. Es decir, el trabajador va a ganar dependiendo lo que el empresario piense en cuanto a su productividad.

En este sentido, la Secretaría de Cordero propone reducir los pisos de los salarios básicos por convenio y permitir que cada empresa negocie el incremento con su representación sindical interna. De esta manera, reducirían el poder de los sindicatos y balcanizarían la discusión colectiva.

La presentación de Cordero giró sobre este ítem y, además, sobre una defensa de la quita de las multas a las empresas que no cumplen con la legislación laboral que impuso la Ley Bases.

"Las personas siempre tienen sus derechos laborales, las multas iban para el Estado, no para el trabajador. Existen multas e intereses gravosos cuando sale un expediente respecto de una persona que fue contratada de manera informal. Haber eliminado multas apunta a un desarrollo que lleve a la conclusión de la informalidad. Por supuesto que falta, pero lo que se hizo fue el comienzo, es una base".

El funcionario de la cartera laboral negó que se retrasaran las firmas de las paritarias y explicó que "hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira".

Frente a las críticas de la falta de homologación de las paritarias, hizo referencia a que desde su secretaría "hay un diálogo permanente, esta es una secretaría de puertas abiertas donde buscamos un equilibrio entre los sindicatos y los empresarios".

A la hora de explicar los acuerdos de incrementos de 1%, Cordero los justificó al señalar que "al modificarse la matriz económica que permite que los argentinos cuenten con una moneda estable, que no tengan el impuesto inflacionario, se ha generado una dinámica distinta en la paritaria. Hoy no se trabajan de la misma manera, que es correr contra la inflación".